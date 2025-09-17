PulsoEmpresarial Diglet 5000 UI se estrena en el mercado venezolano

- Publicidad -

En Venezuela existe una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D en grupos de riesgo, con cifras que alcanzan hasta el 51% en adultos mayores y 43% en mujeres con osteoporosis

Caracas, 21 de agosto de 2025 – Grupo LETI, cumpliendo con su compromiso con la salud y el bienestar de los venezolanos desde hace 75 años, anunció el lanzamiento de Diglet en su presentación de 5000 UI, un nuevo tratamiento eficaz y seguro para la deficiencia de vitamina D en adultos. Médicos

de diversas especialidades fueron convocados para conocer los atributos de este innovador producto, en un MED Expert titulado “El poder oculto de la vitamina D: claves para una suplementación exitosa y evidencia actual”, el pasado 21 de agosto en el Centro Cultural de Arte Moderno.

A pesar de la creencia popular de que el sol tropical de Venezuela protege contra la deficiencia de vitamina D, existen estudios que sugieren una realidad distinta. La falta de este nutriente es un problema de salud pública significativo en el país, con una prevalencia alarmante en grupos demográficos clave. En adultos mayores, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D se ha reportado en un rango del 25% al 51%, mientras que en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, la cifra asciende al 43%. Este escenario se alinea con la problemática global, donde se estima que mil millones de personas tienen niveles bajos de vitamina D.

Durante el evento organizado por Grupo LETI, los galenos dejaron claro que la vitamina D es crucial para mucho más que la salud de los huesos. Su deficiencia se ha asociado a una variedad de condiciones de salud relevantes en Venezuela, incluyendo un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes como el lupus, problemas cardiovasculares, y el agravamiento de enfermedades respiratorias como el asma. La falta de este nutriente también puede influir en la función neuromuscular, aumentando el riesgo de caídas y fracturas, especialmente en personas de la tercera edad.

Aun con la alta exposición solar en zonas como la costa, factores como el uso de protector solar, la vestimenta y la pigmentación de la piel pueden influir en la capacidad del cuerpo para producir vitamina D. En las regiones andinas, la menor exposición por nubosidad o bajas temperaturas también puede ser un factor de riesgo, por lo que la suplementación y el monitoreo de los niveles de este nutriente son herramientas clave para mitigar este problema.

Diglet: innovación en varias presentaciones

Con el eslogan “Alcanza tu nivel de vitamina D y haz que el sol gire a tu favor”, Grupo LETI ha impulsado este importante producto de su portafolio, que está disponible en varias presentaciones: Diglet 2000 UI para insuficiencia y mantenimiento, Diglet 200 UI para las edades extremas de la vida, y ahora Diglet 5000 UI, el cual es efectivo y seguro para el tratamiento del déficit de vitamina D en adultos, tiene una cómoda posología y fácil administración.

Diglet 5000 UI es un producto de venta sin prescripción facultativa (OTC) y cuenta con una disponibilidad garantizada por Grupo LETI, siempre comprometidos con el bienestar y la salud de los venezolanos.

