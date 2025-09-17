Buscar
95% de pagos en supermercados de Venezuela se hace en bolívares, según ANSA #17Sep

NoticiasNacionales
95% de los pagos en supermercados para comprar productos de cesta básica se realiza en bolívares, asegura ANSA
En una entrevista para el programa A Tiempo de Unión Radio, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Italo Atencio, afirmó que el 95% de los pagos en supermercados para comprar productos de cesta básica se realiza en bolívares.

En el mismo orden de ideas, Atencio comentó que quizás esta tendencia podría alcanzar el 100% en unos meses.

«El 95% de las transacciones en supermercados se hacen en bolívares, incluso a comienzos de esta semana la cifra alcanzó 96%; es decir que el 4% o 5% restante se realiza en divisas y de ese mismo porcentaje se transa en efectivo o en plataformas digitales» declaró el presidente de ANSA.

Productos e inversión para comprar comida

Además, Italo Atencio habló acerca de los patrones de consumo y la distribución de gastos de los venezolanos y, por ejemplo, resaltó que para una familia de cuatro personas que jerarquiza la compra de proteína, alimentos básicos y productos de primera necesidad podría gastar 315 dólares.

Asimismo, señaló que desde ANSA invita a los consumidores a seguir asistiendo a los supermercados para que adquieran sus alimentos, productos de salud y limpieza. Y concluyó destacando los éxitos que han tenido, en estos últimos tres años, la apertura de nuevos supermercados, creando más empleos, y aportando al Producto Interno Bruto y el trabajo con los principales actores de la cadena de consumo venezolana.

José Agustín Ibarra / Pasante

Una de las razones por las que la gastronomía venezolana es tan diversa, se debe a la influencia de otras culturas que hicieron vida en nuestras tierras, y que producto de la migración, trajeron consigo sus sabores y recetas, que posteriormente fueron fusionadas con ingredientes locales. Por ello La Giralda nos presenta su producto Sal Mediterránea.

