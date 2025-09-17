Senado colombiano declaró estructura criminal al Cartel de los Soles #17Sep

- Publicidad -

Con 33 votos a favor y 20 en contra, este martes 16 de septiembre el Senado de Colombia aprobó una propuesta que declara como organización criminal transnacional al Cartel de los Soles.

“El Senado declara políticamente al denominado Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas”.

El Senado exhortó al gobierno del presidente Gustavo Petro a honrar los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional.

“Es una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”, dijo un vocero del Senado.

El mes pasado, Petro aseguró que el Cartel de los Soles no existe y aseguró que se trata de una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos y ahora Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y otros funcionarios militares de alto rango.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, anunció el pasado 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del gobernante Nicolas Maduro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

