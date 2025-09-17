Vente Venezuela denuncia el traslado de presos políticos a cárceles comunes #17Sep

- Publicidad -

El partido Vente Venezuela, denunció este martes el traslado de presos políticos de la sede del Sebin en El Helicoide a prisiones comunes, como la cárcel de Yare II, sin notificar a sus familiares.

Según la organización, estos traslados representan una forma de “desaparición forzada”, ya que los detenidos son despojados de sus pertenencias y mantenidos en aislamiento. Esta situación ha generado gran angustia entre los familiares, que desconocen el paradero de sus parientes.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exige la ubicación inmediata de los detenidos y reitera su compromiso con su liberación.

La ONG Foro Penal documenta que en Venezuela existen al menos 823 personas detenidas por motivos políticos. Cien de ellas son mujeres. A pesar de esto, el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab niegan su existencia. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) han solicitado la intervención de países como España para lograr la liberación de estos prisioneros, entre los que se encuentran 20 ciudadanos españoles.

