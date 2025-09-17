Buscar
VIDEO | Guacamaya sobrevivió a explosión en fábrica de fuegos artificiales de Maracaibo  #17Sep

Nira López
Nira López

-

NoticiasNacionales
En medio del caos y la destrucción que dejó la explosión en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, en la Zona Industrial de Maracaibo, un rayo de esperanza emergió en forma de plumas. El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo anunció el rescate de una guacamaya que, milagrosamente, sobrevivió al incidente del pasado jueves 11 de septiembre.

El ave, que era la mascota de la fábrica, se suma a la lista de afectados por la onda expansiva, que hirió a 48 personas y dañó casi 500 viviendas en el municipio San Francisco. «Pese al impacto y los escombros, la guacamaya logró mantenerse con vida, convirtiéndose en símbolo de resistencia y esperanza en medio del desastre», compartió el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de Instagram.

El rescate ocurrió mientras los bomberos realizaban labores de reconocimiento en la zona. El equipo se percató de la presencia del ave, atrapada detrás de una garita de vigilancia. Inmediatamente, procedieron a su rescate.

Tras la operación, la guacamaya recibió atención médica y fue entregada en custodia a un conocido restaurante de la ciudad, el cual cuenta con un aviario adecuado para su cuidado y recuperación.

El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo concluyó su comunicado subrayando su compromiso con la protección de todas las vidas, tanto humanas como animales. «En momentos de dolor, gestos como este nos recuerdan que la solidaridad también tiene alas», expresó la institución.

FOTOS | De la devoción al lienzo: El Museo Divina Pastora rinde homenaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles #17Sep
Nira López
Nira López

