Con 14.76m, Yulimar Rojas gana el bronce en la final del salto triple #18Sep

Yulimar Rojas asegura la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en Tokio 2025. Foto: Cortesía.
La atleta venezolana Yulimar Rojas marcó un triunfal regreso a la alta competencia, asegurando la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en Tokio 2025.

Este logro es especialmente notable, ya que es la primera vez que compite oficialmente desde que sufrió una grave lesión.

Yulimar, quien fue campeona mundial en las últimas cuatro ediciones, demostró su talento con un salto de 14,76 metros en su primer intento.

Lea también:  Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez y gana su tercer título mundial

Aunque no pudo revalidar su título, su presencia en el podio es un testimonio de su dedicación y resiliencia.

La medalla de oro fue para la cubana Leyanis Pérez Hernández, con un salto de 14,94 metros.

La plata se la llevó la dominicana Thea Lafond, con una marca de 14,89 metros.

A pesar de los altibajos en su progresión de saltos durante la final (14,76; nulo; 14,60; 14,46; nulo; 14,71), el bronce de Yulimar Rojas en este campeonato mundial confirma su lugar entre las grandes figuras del atletismo.

