¿Dónde está Mitchie? El regreso de Camp Rock sin Demi Lovato en la pantalla #18Sep

- Publicidad -

El servicio de streaming Disney+ confirmó el regreso de una de sus producciones más icónicas: Camp Rock 3. En esta nueva entrega, los hermanos Jonas Brothers (Joe, Nick y Kevin) volverán a encarnar a los personajes de la famosa banda Connect 3.

A diferencia de su rol protagónico en las primeras entregas, la talentosa artista Demi Lovato no aparecerá frente a las cámaras en Camp Rock 3, sino que asumirá un rol fundamental detrás de ellas.

- Publicidad -

La noticia, que generó una gran expectación entre los seguidores de la franquicia, confirma a Lovato como productora ejecutiva de la nueva película, un cargo que compartirá con los hermanos Jonas.

Esta decisión posiciona a Lovato en una nueva faceta, demostrando su influencia y su visión creativa más allá de la actuación.

Aunque su personaje, Mitchie Torres, no estará en pantalla, el hecho de que su intérprete original esté directamente involucrada en la producción garantiza un guiño al legado de las primeras películas.

¿Quién es Demi Lovato?

Es una artista estadounidense multifacética: cantante, actriz y compositora. Su salto a la fama ocurrió con su papel protagónico en Camp Rock de Disney, donde se convirtió en un ícono juvenil.

A lo largo de su carrera, lanzó varios álbumes exitosos con temas como «Skyscraper» y «Sorry Not Sorry».

Más allá de su carrera artística, Lovato se convirtió en una figura influyente por su apertura al hablar sobre sus luchas con la salud mental, las adicciones y los trastornos alimenticios, utilizando su plataforma para abogar por la concienciación y la aceptación, inspirando a millones.

El regreso del elenco y las nuevas caras

Además de los actores originales, el campamento recibirá a una nueva generación de talentos musicales.

Sage (Liamani Segura) , una joven decidida y valiente, junto a su hermano Desi (Hudson Stone) .

, una joven decidida y valiente, junto a su hermano . Rosie (Lumi Pollack) , una prodigio del violonchelo.

, una prodigio del violonchelo. Cliff (Casey Trotter) , el baterista.

, el baterista. Callie (Brooklynn Pitts) , la experta en coreografías.

, la experta en coreografías. Madison (Ava Jean) , una influencer en redes sociales.

, una influencer en redes sociales. Fletch (Malachi Barton), el chico problemático del campamento.

La trama y la nostalgia de la franquicia

La trama estará centrada en la banda Connect 3, que, tras perder la oportunidad de ser teloneros en una gran gira, regresa a Camp Rock. Su objetivo es encontrar el próximo gran talento musical.

La sinopsis indica que la competencia por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita pondrá a prueba las amistades de los campistas.

La película, que ya está en fase de producción, aún no tiene fecha de estreno.

Camp Rock fue un éxito desde su debut en 2008, seguido por la secuela Camp Rock: The Final Jam en 2010.

Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, se refirió a la importancia del proyecto.

«Camp Rock es una parte fundamental del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans», afirmó. «Revivirlo con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento clave, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación», concluyó.

Alejandra García / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí