La OMS afirma que 31 de los 38 casos de ébola en el Congo han resultado en muertes #18Sep

Por AP

La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que 31 de los 38 casos confirmados de ébola resultaron en muertes en el sur del Congo, donde las autoridades están luchando contra un nuevo brote del virus mortal.

Las últimas cifras muestran que la tasa de mortalidad casi se ha duplicado desde la semana pasada (de 16) y que la enfermedad se está propagando rápidamente, ya que se han identificado más de 900 contactos hasta la fecha, según la OMS. La vacunación comenzó en la región afectada el domingo.

“Más de 500 trabajadores de la salud y contactos han recibido su vacuna, lo que les ofrece una protección crucial”, dijo el Dr. Patrick Otim, funcionario del programa de la OMS en África.

Las autoridades congoleñas anunciaron un nuevo brote de ébola el 5 de septiembre en la localidad de Bulape en Kasai, una región del centro-sur del Congo cercana a Angola.


La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África dijeron que la enfermedad se había propagado de dos distritos a cuatro.

Un lote adicional de vacunas aprobadas por el Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas comenzará a llegar entre el viernes y el domingo, según Sheillah Nsasiirwe, Oficial de Emergencias Sanitarias para Inmunización en la OMS África.

“La vacunación no se ha implementado con la rapidez deseada debido a problemas de accesibilidad que han provocado retrasos en el transporte de las vacunas”, afirmó. Funcionarios de la OMS indicaron que han estado transportando las vacunas en lotes pequeños debido a la falta de infraestructura de almacenamiento en Bulape.

