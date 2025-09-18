Luis Vargas prevé lluvias al oeste de Lara, y otras zonas del occidente venezolano #18Sep

- Publicidad -

El experto en meteorología, Luis Vargas, informó que para hoy 18 de septiembre se prevé lluvias que empezaran desde el occidente del país hacia los estado céntricos de Venezuela.

Asimismo, Vargas detalló que las precipitaciones comenzarán por la zona oeste del estado Lara, y también iniciará en ciertas partes del estado Zulia, áreas de los Llanos occidentales del país, la zona oeste del estado Falcón y los Andes venezolanos. Seguidamente, estas lluvias llegarán a las regiones Central y la Capital.

También, Meteovargas destacó que estas precipitaciones se deben a la interacción de una onda tropical con la Vaguada Monzónica, reforzadas además por la divergencia del viento en altura.

Finalmente, el meteorólogo, Luis Vargas, mencionó que la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, propiciará nubosidad con lluvias variables en el sur de la región Guayana, y estas serán más dispersas y ocasionales en el resto del estado Guárico, Nororiente y región Insular de Venezuela.

#18Sep Las principales lluvias se prevén hoy desde el occidente hacia el centro del país, motivado a la interacción de una onda tropical con la Vaguada Monzónica, reforzadas además por la divergencia del viento en altura. Los principales acumulados pluviométricos estarán en buena… pic.twitter.com/TwHQyJ9GLS — Luis Vargas (@Meteovargas) September 18, 2025

José Agustín Ibarra / Pasante

