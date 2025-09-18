Buscar
Luis Vargas prevé lluvias al oeste de Lara, y otras zonas del occidente venezolano #18Sep

Las lluvias comenzarán en los estados Lara, Zulia, Falcón entre otros
El experto en meteorología, Luis Vargas, informó que para hoy 18 de septiembre se prevé lluvias que empezaran desde el occidente del país hacia los estado céntricos de Venezuela.

Asimismo, Vargas detalló que las precipitaciones comenzarán por la zona oeste del estado Lara, y también iniciará en ciertas partes del estado Zulia, áreas de los Llanos occidentales del país, la zona oeste del estado Falcón y los Andes venezolanos. Seguidamente, estas lluvias llegarán a las regiones Central y la Capital.

También, Meteovargas destacó que estas precipitaciones se deben a la interacción de una onda tropical con la Vaguada Monzónica, reforzadas además por la divergencia del viento en altura.

Finalmente, el meteorólogo, Luis Vargas, mencionó que la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, propiciará nubosidad con lluvias variables en el sur de la región Guayana, y estas serán más dispersas y ocasionales en el resto del estado Guárico, Nororiente y región Insular de Venezuela.

