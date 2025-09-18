Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ubica a Venezuela entre los peores países en innovación #18Sep

- Publicidad -

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reveló en su más reciente informe que Venezuela se encuentra entre los países con peores resultados en innovación a nivel global, muy por detrás de naciones de la región que sí muestran avances significativos en educación, tecnología e investigación.

Venezuela rezagada en el ranking global

El organismo internacional destacó que la brecha entre insumos y resultados de innovación sigue ampliándose en países con entornos institucionales débiles y poca financiación, entre los que figura Venezuela. Esto contrasta con el desempeño positivo de otras economías latinoamericanas.

Avances en América Latina

Chile sobresale en la matriculación de estudiantes en educación superior y en capitalización bursátil.

muestra solidez en producción de innovación, gasto en educación e inversión privada en I+D. México mantiene un perfil competitivo en comercio y manufactura de alta tecnología, ubicándose dentro de los 20 primeros del mundo en ese aspecto.

Desaceleración de la innovación global

La OMPI alertó que el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo cayó a 2,9 % en 2024, frente al 4,4 % registrado en 2023, siendo la cifra más baja desde 2010. El organismo prevé que este año se reduzca aún más, hasta 2,3 %.

El panorama es más crítico en el sector privado, donde el gasto en I+D apenas llegó a 1 %, muy por debajo del promedio de la última década (4,6 %), una caída atribuida a la inflación y la reducción del capital de riesgo.

Innovación global: contrastes entre potencias y emergentes

Mientras Estados Unidos se mantiene en el tercer lugar mundial gracias a su ecosistema de software, startups y “unicornios” tecnológicos, economías emergentes como China (10), India (38), Turquía (43) y Vietnam (44) superan ampliamente a Venezuela en indicadores de innovación.

El informe de la OMPI confirma que Venezuela enfrenta uno de los peores desempeños en innovación, lo que refleja la urgencia de mejorar su acceso a financiación, fortalecer sus instituciones y estimular un compromiso sostenido con la investigación y el desarrollo para no quedar definitivamente rezagada en el mapa tecnológico global.

