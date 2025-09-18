PulsoEmpresarial Oreo delicias de guayaba: una fusión de sabor que nos conecta con nuestro país

- Publicidad -

Oreo brinda experiencias únicas a través de propuestas innovadoras que incorporan los sabores locales y celebran la identidad del país. En esta oportunidad, la marca de portafolio de Mondelēz, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nueva galleta, edición limitada, Oreo “delicias de guayaba”.

Para esta nueva edición especial de Oreo, la tradicional galleta de vainilla se combina con crema sabor a guayaba, enalteciendo su dulzura exótica y frescura cítrica que conecta con los gustos tradicionales de los venezolanos, bajo el lema “un bocadillo de sabor que nos une”.

“Oreo es un producto versátil, que se reinventa constantemente, generando opciones para todos los gustos. Más que una galleta es un ingrediente, incluso un sabor, con impacto en la cultura pop, con su esencia divertida que forma parte de su ADN”, expresó Margarita Aldrey, gerente de mercadeo de Mondelēz.

Desde el 2021, Oreo reactivó su agenda de innovación en el país y han sido lanzados 6 sabores de edición especial, 3 de ellos con la galleta de vainilla, elaborada desde hace décadas para el perfil sensorial de los venezolanos.

Adicionalmente la marca ha estado presente con empaques temáticos en momentos como: día de la amistad y Navidad. “En Mondelēz Venezuela, nos llena de orgullo que Oreo forme parte del portafolio de galletas que se producen en nuestra planta de Barquisimeto”, concluyó.

Oreo nos presenta un sabor muy nuestro, como muestra del esfuerzo de Mondelēz Venezuela por sorprender el paladar local con propuestas que evocan los gustos tradicionales y reavivan nuestro sentido de pertenencia.

Oreo reafirma su vocación de conectar a diferentes generaciones y gustos e invita a disfrutar una experiencia sensorial que une lo mejor de su tradicional galleta de vainilla con un sabor emblemático de nuestra tierra.

