VIDEO | Orgullo de Barquisimeto: Joaquina recibe cuatro nominaciones al Latin Grammy #18Sep

La cantante y compositora Joaquina sigue haciendo historia en la música latina. La joven barquisimetana recibió cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025 gracias a su álbum debut Al romper la burbuja, consolidándose como una de las voces más prometedoras del continente.

Joaquina brilla en las nominaciones, las categorías en las que fue reconocida son:

Álbum del Año Mejor Álbum Pop Contemporáneo Mejor Canción Pop/Rock por No Llames Lo Mío Nuestro Mejor Canción Cantautor por Aeropuerto

La sorpresa más grande fue su inclusión en “Álbum del Año”, compitiendo directamente con leyendas como Bad Bunny, Gloria Estefan y Natalia Lafourcade. Este logro convierte a Joaquina en la artista más joven en recibir una nominación en esa categoría por un álbum debut.

https://twitter.com/joaquina/status/1968347014623838487

“Todavía no salgo de mi asombro”

Visiblemente emocionada, la intérprete compartió un mensaje con sus seguidores:

“Todavía no salgo de mi asombro… No puedo creer que el primer álbum que escribí en mi cuarto como una carta para mí misma, desahogando todos los sentimientos que he vivido transicionando a la adultez, esté nominado a ‘Álbum del Año’ entre tantos artistas que admiro profundamente. Soñaba con estar nominada con mi primer proyecto, pero recibir cuatro nominaciones en mi primer álbum es algo que jamás imaginé”.

Un 2025 lleno de éxitos

El impacto de Al romper la burbuja ha sido notable. Medios como Billboard y Rolling Stone en Español incluyeron el disco en sus listas de “Lo Mejor de 2025 Hasta Ahora”. Además, críticas especializadas lo catalogaron como un lanzamiento clave para las nominaciones de este año.

Este reconocimiento se suma a otra noticia que entusiasma a sus fans: Joaquina será la artista solista más joven confirmada para Lollapalooza 2026 en Argentina y Chile, un escenario donde compartirá cartel con grandes nombres de la música mundial.

Un orgullo para Barquisimeto y Venezuela

Con su autenticidad y letras profundas, Joaquina está llevando la música venezolana a nuevos escenarios internacionales. Su éxito en los Latin Grammy no solo representa un hito personal, sino también un motivo de orgullo para su ciudad natal, Barquisimeto, y para todo el país.

