Cardenales de Lara anuncia a su quinto importado para la nueva temporada 25-26 #19Sep

Los Cardenales de Lara confirmaron a un nuevo importado para la campaña 25-26 de la LVBP, los pájaros rojos traen al lanzador estadounidense Hunter McMahon quien viene de jugar con el equipo de los Kansas City Monarchs de la Asociación Estadounidense de Béisbol Profesional.

McMahon también ha jugado en ligas menores con los Nacionales de Washington y Los Mellizos de Minnesota, además vivirá su primera experiencia fuera de los Estados Unidos. Con este refuerzo, los crepusculares continúan con su tradición de apostar por los pitchers extranjeros para las nuevas temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Los refuerzos de los Cardenales de Lara

De los cinco extranjeros que, hasta ahora, va a traer los actuales campeones de Venezuela, cuatros son pitchers y uno es jugador de posición. Todos los lanzadores son estadounidenses, estos son: el recién anunciado Hunter McMahon, Adrián de Horta, Keone Kela y Christian Cosby, mientras que el cubano Rangel Ravelo estará en su octava temporada con el equipo.

Cabe recordar, que los Cardenales de Lara volverán a jugar el miércoles 15 de octubre ante los Tigres de Aragua en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Asimismo, tendrán el reto de volver a ganar el campeonato debido a la gran temporada pasada que tuvo el equipo, quedando primer lugar en ronda regular, Round Robin y ganando la Gran final contra los Bravos de Margarita.

