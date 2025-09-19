Convite: En Venezuela casi 400.000 adultos mayores viven solos #19Sep

- Publicidad -

Cerca de 400.000 adultos mayores en Venezuela viven solos, una cifra que representa 9% del total de la población de la tercera edad en el país, según la ONG Convite. Esta alarmante situación ha llevado a la organización a insistir en la necesidad de crear políticas de protección social y apoyo para este grupo vulnerable.

​El envejecimiento de Venezuela y sus consecuencias

​El director de Convite, Luis Francisco Cabezas, explicó que Venezuela está experimentando una transición demográfica, lo que significa que el país está envejeciendo. Este fenómeno, combinado con la actual crisis social y económica, ha dejado a miles de personas de la tercera edad sin compañía y con enormes carencias.

​La urgencia de políticas públicas para la tercera edad

​Cabezas enfatizó la urgencia de una oferta más sólida de servicios, protección social y apoyo emocional, físico y alimenticio. Aunque 95% de estos adultos mayores reciben una pensión, está a menudo es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. La falta de redes de apoyo, unida a la precariedad económica, pone en riesgo el bienestar de esta población.

​Para mitigar esta situación, el representante de Convite propone:

​Instrumentos legislativos: crear leyes que protejan el empleo de los adultos mayores después de la jubilación y establecer un sistema de seguridad social más robusto.

​Accesibilidad e inclusión: implementar políticas que permitan a los adultos mayores disfrutar de los espacios públicos y garantizar que la infraestructura del país sea accesible para ellos.

​Convite destaca que estas medidas no solo son esenciales para la seguridad y el bienestar de las personas de la tercera edad, sino que también reflejan el compromiso de la sociedad de cuidar a quienes han contribuido al país.

