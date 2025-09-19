- Publicidad -

Macarena González, hija del abogado, profesor universitario y exalcalde de Barquisimeto, Macario González, denunció la desaparición forzada de su padre, quien lleva una semana en paradero desconocido.

A través de un vídeo, la hija de González expresó la profunda angustia de la familia y clamó por una prueba de que su padre se encuentra con vida.

- Publicidad -

Macario González, quien requiere medicación diaria dos veces al día para una condición cardíaca, fue visto por última vez el 13 de septiembre de 2025.

Su hija Macarena explicó que, a pesar de los esfuerzos por buscarlo en los centros de reclusión del país, no han logrado obtener ninguna información sobre su paradero.

La familia ha acudido a las autoridades competentes, incluido el Fiscal General, para solicitar una investigación formal, pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta oficial.

La familia de González exige que las autoridades venezolanas investiguen su paradero y le proporcionen la medicación vital que necesita para su condición cardíaca. Además, Macarena González ha pedido a la ciudadanía que comparta este mensaje para que su padre reciba la atención médica adecuada y puedan saber si está a salvo.

VIDEO | Familia de Macario González exige fe de vida tras una semana de desaparición forzada #19Sep pic.twitter.com/lK7zj4iucm — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 20, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí