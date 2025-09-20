Barquisimeto se despide del Padre Franceschi: Un legado de fe y servicio #20Sep

- Publicidad -

Barquisimeto amanece de luto. El corazón de la Arquidiócesis ha perdido a uno de sus más queridos pastores, el Pbro. Juan Ignacio Franceschi Venturini. Con su partida, no solo se va un sacerdote, sino una figura que tocó la vida de innumerables personas, convirtiéndose en un faro de esperanza y guía espiritual.

​La noticia, confirmada por un comunicado oficial de Monseñor Polito Rodríguez Méndez, Arzobispo de Barquisimeto, ha generado una ola de tristeza y gratitud. Monseñor Rodríguez, conmovido, ha expresado su dolor y se ha unido al luto que hoy embarga a familiares y a los miles de feligreses que consideraban al Padre Franceschi un pilar fundamental en sus vidas.

​Durante más de 25 años, el Padre Franceschi fue el alma de la Iglesia María Auxiliadora, ubicada en La Rosaleda. En este templo, no solo ofició misas, sino que construyó una familia. Su sonrisa, su sabiduría y su inagotable energía lo convirtieron en un confidente, en un mentor y en un amigo para toda la comunidad.

Él no solo predicaba la palabra, la vivía, y su labor incansable se reflejaba en cada gesto, en cada consejo y en su presencia constante en el diario vivir de la feligresía. Además de su labor pastoral, también fue un valioso colaborador en nuestra sección El Impulso de Fe, desde donde compartía sus reflexiones y enriquecía el espíritu de nuestros usuarios.

​Hace solo unos meses, había asumido un nuevo reto en su camino de fe, al frente de la Parroquia Santa María Reina en Cabudare, su nuevo hogar pastoral, un lugar que hoy también llora su partida. Los restos del Padre Franceschi serán velados en este templo, donde se espera una despedida multitudinaria.

La comunidad larense se prepara para darle un último adiós al hombre que, con su fe y su humanidad, dejó una huella que perdurará por siempre.

Descansa en los brazos del Señor, padre Juan Ignacio Franceschi Venturini.

