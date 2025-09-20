EEUU reporta cuarto ataque contra «narcolancha» pero no dice de dónde salió la embarcación #20Sep

- Publicidad -

La administración de Donald Trump informó que el Ejército estadounidense realizó un nuevo ataque cinético “letal” contra una embarcación supuestamente “afiliada a una organización terrorista» y confirmó la muerte de tres presuntos narcotraficantes.

El mandatario estadounidense informó por medio de Truth Social que, “bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, indicó.

En este sentido, Trump aseguró que durante el ataque tres presuntos narcotraficantes fueron eliminados y dijo que “la inteligencia” confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos por una ruta conocida con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Con este ataque, Estados Unidos suma cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico que hunden en el Caribe sur en las cercanías de las costas venezolanas desde agosto, cuando incrementaron la presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico”.

¿De dónde salió la embarcación?

Aunque las autoridades estadounidenses han confirmado que las embarcaciones de los últimos tres ataques provenían de Venezuela, en este caso Trump no ha aclarado el origen de la lancha ni la nacionalidad de sus tripulantes.

El presidente estadounidense, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación con un video sin audio donde se observa una lancha de tonos azules en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

De acuerdo con los datos proporcionados por el republicano, el Comando Sur ha destruido tres embarcaciones adjudicadas al narcotráfico y eliminado a 17 presuntos criminales, de los cuales se desconoce su identidad, así como no se tiene detalle de las cantidades de droga que supuestamente transportaban.

Este mismo viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que el Ejército venezolano realizó una maniobra militar «exitosa» en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas del mar Caribe, ante el despliegue estadounidense en la región que ha provocado tensiones y que el presidente Nicolás Maduro ha tildado como «una amenaza».

