La Sagrada Familia alcanza la cúspide: una torre de 172 metros convertirá a la basílica de Gaudí en la más alta de Europa #20Sep

La construcción de la icónica Sagrada Familia de Barcelona está por marcar un antes y un después. Según Xavier Martínez, director general de la basílica, la culminación de la Torre de Jesucristo a finales de 2025 o principios de 2026, llevará al templo a alcanzar su altura máxima de 172 metros.

Esta nueva altura convertirá al templo en la iglesia más alta de Europa, superando a la Ulmer Münster de Alemania. La nueva torre, que estará coronada por una cruz, es la pieza central de un conjunto que incluye una torre dedicada a la Virgen María y otras cuatro para los evangelistas.

El proyecto ha acelerado su ritmo en las últimas décadas al ser financiado con los fondos generados por el turismo . Por ejemplo, el año pasado se registraron 4.9 millones de visitantes.

Celebraciones por el centenario de Gaudí

El año que viene será especialmente significativo, ya que se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La basílica, que inició su construcción en 1882, planea una serie de eventos para honrar el legado del arquitecto.

El Papa León XIV ha sido invitado a una misa solemne en memoria de Gaudí el 10 de junio, día en que murió atropellado por un tranvía en 1926. Los responsables de la Sagrada Familia dijeron que esperan tener una respuesta del Vaticano en las próximas semanas.

El legado de Gaudí continúa

Aunque la torre principal está cerca de su finalización, las obras en las fachadas y el interior de la basílica continuarán por varios años. Esteve Camps, responsable de obra, estima que el objetivo es terminar toda la construcción en la próxima década.

La basílica, que en vida de Gaudí solo tenía una de sus múltiples torres terminada, sigue erigiéndose como un testamento a la visión del arquitecto. La Sagrada Familia, con su combinación de tradición y modernidad, sigue atrayendo a millones de personas, y se espera que el nuevo hito atraiga aún más atención global.

