Menores con sobrepeso: UNICEF advierte sobre una nueva crisis de salud pública #20Sep

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha revelado en un reciente informe que la obesidad infantil ha superado a la desnutrición como un problema de salud pública en varias regiones del planeta.

Según los datos del estudio, que analizó la situación en más de 190 países, los índices de bajo peso en niños de 5 a 19 años han descendido del 13% al 9.2% desde el año 2000.

Sin embargo, en el mismo período, los índices de sobrepeso han registrado un alarmante incremento, pasando del 3% al 9.4%, lo que indica un cambio en los hábitos alimenticios de la población infantil y adolescente.

Principal causa del incremento

En la misma nota UNICEF compartió que la malnutrición en la actualidad no solo se debe relacionar con la desnutrición, sino también con la obesidad, un diagnóstico que causa graves afectaciones a la salud.

Catherine Russell, vocera de la organización, advirtió: “La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y el desarrollo de la infancia. Los alimentos ultraprocesados están desplazando cada vez más el consumo de fruta, verdura y proteínas”.

El informe advierte que la obesidad infantil está directamente relacionada con enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, la hipertensión y los problemas cardiovasculares, que en muchos casos se manifiestan a edades tempranas.

Llamado a fortalecer estrategias y fomentar la salud

Ante estas alarmantes cifras, UNICEF hace un llamado urgente a los gobiernos, instituciones educativas y familias para tomar medidas que reviertan esta tendencia.

El informe recomienda fortalecer estrategias de alimentación saludable, fomentar la actividad física y regular la publicidad dirigida a menores de edad, ya que esta última influye en gran medida en el consumo de productos ultraprocesados.

Luisana Mejia / Pasante

