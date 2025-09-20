OPINIÓN Por la puerta del sol -236-: Aprobarse uno mismo #20Sep

- Publicidad -

A lo largo de la vida llega el momento en el que nos encontraremos con las delicias del autodescubrimiento que nos otorgará el “Aprobado” que nosotros mismos nos concedemos en la universidad de la vida.

Entre los premios que la vida nos otorga está el haber logrado salir airosos de los desajustes, sobre todo de los emocionales, renovándonos hasta lograr la aprobación de nuestra identidad en lo físico, en lo ético, en lo cultural y en lo moral, sin ningún tipo de presión.

Todos hemos nacido diferentes, nuestros padres tuvieron sus raíces, sus creencias, su manera de pensar y estilo de vida, de la misma manera que nosotros hemos decidido vivir nuestra propia existencia.

La naturaleza creó el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu como autores de nuestra actividad personal. Como seres humanos no podemos hacer nada desde enamorarnos hasta elevar una oración sin afectar todo lo que somos. La vida es un equilibrio de pérdidas y ganancias, lo importante es tratar de que pesen más las ganancias que las pérdidas.

Alcanzar el peldaño del estilo propio de ser, es haber alcanzado ese logro que nos llena de satisfacción al no haber sido derrotados por otros estilos de vida, por normas obligadas o religiones impuestas, como tampoco por cruciales momentos o personas que de alguna manera quisieron destruirnos o cambiar nuestra ruta elegida…

No es fácil subir escalones sin haber dudado en algún momento de nuestra fuerza y capacidad. Es normal que el éxito al que aspiremos produzca supremo estrés. Ante las tormentas el éxito está en saber canalizar los momentos difíciles, sin permitir que nada ni nadie nos robe la serenidad que los años, la fortaleza espiritual y física, han ido enraizando profundamente dentro de nuestra alma. Sentir respeto por uno mismo ya es bastante lo que se logra. Si no cambiamos no crecemos y si no crecemos realmente no vivimos. Se aprende, se crece y se avanza.

No siempre lo justo halla victoria. De todo lo vivido lo más importante es eso que solo los años nos proporcionan al llegar el momento en el que nada ni nadie puede dañar ni perturbar nuestra mente ni pensamientos propios.

Ponerse siempre en acción es mejor que sentarse a esperar que otros actúen. Nadie camina el sendero sino el que lo camina. Vivir es una oportunidad, el tiempo es tan breve que avanza y no regresa. Nunca es tarde para inventarse una obra propia.

Fueron años de pruebas, de arduo trabajo y muchas horas sin descanso, saqué hijos adelante, los cuide y los amé dejando en ellos mis años mejores. Luché hasta decir basta, aprendí de todo lo que llegaba a mi vida. Cada camino recorrido me dejó grandes experiencias, tal vez me faltó tiempo para alegrarme y dejar a un lado los libros, aprendí mucho y enseñé mucho también. Dios me ha tratado bien, me dio hijos incomparables y también tristezas ante su ausencia.

¿Qué me queda después de haber celebrado tantos calendarios? Me queda la nota final que me la pongo yo misma: Me apruebo con las más altas notas obtenidas en mi largo caminar je je 20 o tal vez 21 en vista de que salí airosa en medio de tantísimas pruebas que al frente me puso el destino…

Amanda Niño P.

