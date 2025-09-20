- Publicidad -

En la mesa venezolana, la creatividad y el sabor se unen para ofrecer soluciones prácticas y deliciosas. Una de las opciones más versátiles y queridas es la que combina los tradicionales bollitos de harina de maíz con el inconfundible sabor de Diablito Underwood. Esta preparación no solo satisface el paladar, sino que se erige como una alternativa ideal para quienes buscan economía y practicidad en la rutina diaria.

Sabor venezolano

Los bollitos, elaborados con la misma masa de las arepas, son un lienzo perfecto para el auténtico sabor de Diablito Underwood. La sencillez de su preparación destaca como una ventaja clave, con una preparación rápida y requiriendo pocos ingredientes, lo convierte en la elección perfecta para desayunos, meriendas o cenas ligeras.

Bollitos con Diablitos

Ingredientes:

2 tazas de harina de maíz precocida (la misma que usas para arepas).

2 ½ tazas de agua tibia.

1 cucharadita de sal.

Diablitos Underwood al gusto.

Preparación:

En un bol grande, vierte el agua tibia y disuelve la sal. Agrega la harina de maíz poco a poco, mientras mezclas con una cuchara o con las manos. Amasa la mezcla hasta obtener una masa suave y homogénea, sin grumos. Debe tener una consistencia manejable, ni muy pegajosa ni muy seca. Si es necesario, ajusta la cantidad de agua o harina. Deja reposar la masa por unos 5 minutos para que la harina se hidrate bien. Forma pequeños bollitos ovalados o redondos con la masa. Puedes hacerlos del tamaño que prefieras, pero que sean fáciles de manejar y rellenar. En una olla grande con abundante agua hirviendo, introduce los bollitos cuidadosamente. Cocina los bollitos durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que floten y estén cocidos por dentro. Retíralos con una espumadera y escúrrelos bien. Una vez listos, ábrelos por la mitad mientras aún estén calientes (puedes ayudarte con un cuchillo) y rellena generosamente con Diablitos Underwood.

Esta receta ofrece una fuente de energía rápida, ideal para la dinámica del día a día, permitiendo disfrutar de un bocado nutritivo y lleno de sabor en cualquier momento.

