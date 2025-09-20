PulsoEmpresarial McLaren Racing anuncia a Mastercard como Socio Oficial de Nombre del Equipo McLaren de Fórmula 1

- Publicidad -

McLaren Racing anunció que Mastercard será el Socio Oficial de Nombre del Equipo McLaren de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026.

A partir de la próxima temporada, el equipo será conocido como el Equipo McLaren Mastercard Fórmula 1, marcando una nueva y emocionante era no solo para la alianza, sino también para los aficionados del equipo en todo el mundo. Esta colaboración extendida abrirá más oportunidades para que los fans disfruten de acceso exclusivo detrás de cámaras y experiencias únicas.

Cumpliendo su promesa de poner a los aficionados en primer lugar, Mastercard lanza “Team Priceless”, una iniciativa global que permitirá a los miembros de Papaya Fans acercarse al equipo y a la acción durante todo el calendario de carreras, y vivir un programa curado de actividades. En días de carrera seleccionados, los aficionados elegidos disfrutarán de experiencias increíbles, desde vueltas rápidas en pista hasta encuentros con los pilotos y experiencias Priceless que destacan la cultura local de la ciudad anfitriona. Pronto se anunciarán más detalles sobre Team Priceless y el proceso de selección.

Para lanzar este nuevo capítulo de la alianza, Mastercard organizará un espectacular evento en vivo para los aficionados en Ámsterdam la noche del miércoles 27 de agosto, previo al Gran Premio de los Países Bajos de este fin de semana. El evento contará con la presencia de los pilotos del Equipo McLaren Racing, Lando Norris y Oscar Piastri, presentaciones musicales en vivo y mucho más.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, comentó: “No hay nadie más importante para nosotros que nuestros increíbles aficionados, así que no podría estar más emocionado de comenzar este nuevo capítulo de nuestra alianza con Mastercard con una promesa para nuestra Familia Papaya en todo el mundo: que seguiremos poniendo a nuestros fans en primer lugar, acercándolos aún más al equipo y ofreciéndoles experiencias increíbles. Mastercard es un socio fantástico que comparte nuestras pasiones y valores, así que tenerlos como socio de nombre nos brinda la plataforma perfecta para seguir avanzando dentro y fuera de la pista. No puedo esperar a ver cómo cobra vida Team Priceless en 2026.”

Raja Rajamannar, Jefe Global de Marketing y Comunicación de Mastercard, agregó: “Nuestra alianza se ha basado desde el primer día en poner a los aficionados en una posición de privilegio, y convertirnos en el socio oficial de nombre del Equipo McLaren de Fórmula 1 lleva ese compromiso al siguiente nivel. McLaren Racing representa la cúspide de la innovación, precisión y rendimiento, valores que reflejan los nuestros mientras rompemos barreras y ofrecemos experiencias ganadoras. Colaboraciones como Team Priceless reflejan esos valores y ofrecen a los fans mucho que esperar para esta temporada y muchas más.”

