Balón de Oro 2025: ¿Quién puede ser el ganador?

La revista France Football dará a conocer este lunes 22 de septiembre, desde el Théâtre du Châtelet de París, a los ganadores de la edición 2025 del Balón de Oro, el premio individual más codiciado del fútbol. Por segundo año consecutivo, la lista de 30 nominados no incluye a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo, abriendo el camino para una nueva generación de estrellas.

Entre los principales candidatos, el francés Ousmane Dembélé parece tener la ventaja. El atacante del Paris Saint-Germain tuvo una temporada de ensueño al liderar a su club a su primera Champions League. Además, sumó la Ligue 1 y la Copa de Francia, cerrando un año con 35 goles y 16 asistencias. Con los títulos colectivos y el peso de su rendimiento, Dembélé se postula como el gran favorito.

Talento español en la élite del fútbol

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, también figura como un contendiente de peso. A pesar de su juventud, el futbolista se ha convertido en una pieza clave para el conjunto culé, llevando al equipo a ganar la Liga de España y la Copa del Rey. Su personalidad y desequilibrio en el campo lo han posicionado como una de las figuras más prometedoras, con la posibilidad de llevarse a casa el galardón al mejor jugador del mundo.

En la categoría femenina, el panorama parece dividirse entre dos nombres. Por un lado, la española Alexia Putellas del Barcelona, quien tras superar sus lesiones, tuvo una temporada brillante que culminó con un triplete nacional. Su principal rival es la inglesa Alessia Russo, del Arsenal. La jugadora tuvo el mejor año de su carrera y fue fundamental para que su equipo ganara la Champions League y para que su selección se coronara en la Eurocopa 2025.

Los demás candidatos que acompañan a estos jugadores en la lista de los 30 nominados al premio son:

Arsenal: Viktor Gyökeres, Declan Rice.

Barcelona: Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri.

Bayern Múnich: Harry Kane, Michael Olise.

Borussia Dortmund: Serhou Guirassy.

Chelsea: Cole Palmer.

Inter de Milán: Denzel Dumfries, Lautaro Martínez.

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha.

Liverpool: Florian Wirtz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister.

Manchester City: Erling Haaland.

Napoli: Scott McTominay.

Real Madrid: Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.

Mientras tanto, en la categoría femenina, las 30 candidatas son:

Arsenal: Mariona Caldentey, Leah Williamson, Chloe Kelly, Steph Catley, Emily Fox, Frida Leonhardsen Maanum.

Barcelona: Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Claudia Pina, Ewa Pajor, Aitana Bonmatí.

Bayern Múnich: Pernille Harder, Klara Büh.

Chelsea: Johanna Rytting Kaneryd, Lucy Bronze, Hannah Hampton, Sandy Baltimore.

Gotham: Esther González.

Juventus: Cristiana Girelli.

Kansas City Current: Temwa Chawinga.

Lyon: Melchie Dumornay, Lindsey Heaps.

Orlando Pride: Barbra Banda, Marta.

Palmeiras: Amanda Gutierres.

Paris FC: Clara Mateo.

Real Madrid: Caroline Weir.

Washington Spirit: Sofia Cantore.

En definitiva, la gala de París será el escenario de un cambio generacional. Sin la sombra de los dos grandes de la última década, la lucha por el Balón de Oro se ha vuelto más impredecible que nunca.

