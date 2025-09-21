Buscar
Expertos revelan el ingrediente secreto para un cabello fuerte y sano #21Sep

Pasante IMP
Por Pasante IMP

-

Actualidad
La alimentación es la clave para el cuidado del cabello
Muchas personas piensan que la salud del cabello solo se basa champús y acondicionadores. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por News Medical revela que el verdadero secreto para un pelo saludable podría estar en la dieta diaria.

Dicha investigación fue publicada en la revista Nutrition and Health y analizó cómo los alimentos y bebidas que consumimos a todos los días influyen directamente en la salud capilar.

Resultados de la investigación

El estudio encontró que la vitamina D y el hierro son esenciales para el cabello, ya que los niveles bajos de vitamina D están directamente relacionados con la caída del pelo. Del mismo modo, se realizaron pruebas en mujeres chinas y el resultado demostró que los suplementos de hierro mejoran notablemente el crecimiento del pelo.

Por el contrario, algunas sustancias pueden ser muy perjudiciales, por ejemplo, el consumo de más de 3.500 ml de bebidas azucaradas por semana se asoció con la caída del cabello, principalmente en hombres. Además, el exceso de retinol (vitamina A) se vinculó a la alopecia areata, lo que subraya la importancia de la dosis correcta.

El informe también destaca el papel de los suplementos naturales, donde comprobó que los extractos de té verde tienen propiedades que ayudan a reducir la pérdida capilar. Esto confirma que ciertos compuestos vegetales pueden ser beneficiosos para la salud del cabello.

La investigación concluyó que la salud del pelo depende en gran medida de lo que comemos. Además, los expertos recomienda una dieta equilibrada con los nutrientes correctos, como la vitamina D y el hierro, para cuidar nuestro cabello.

José Agustín Ibarra / Pasante

