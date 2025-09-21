Robotaxis: la nueva forma de pedir un taxi en Estados Unidos #21Sep

- Publicidad -

En fechas recientes, las personas que viven en ciertas ciudades de Estados Unidos han experimentado una nueva manera de pedir y subirse en un taxi. Se trata de solicitar un taxi que no necesita ser operado por un humano, sino que el propio vehículo se maneja solo.

La compañía matriz de Google, Alphabet, creó una aplicación llamada Waymo donde una persona pide un taxi y quien se encarga de buscar a esta persona es un «robotaxi», dicho de otra forma hablamos de un taxi operado por un robot y no por un humano.

- Publicidad -

Esta nueva tendencia ha sorprendido a muchos, ya que muchas personas no se esperaban que esto llegara tan rápido, sin embargo esta nueva modalidad está disponible en pocas localidades del país norteamericano, estas son: Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Austin, Atlanta, y próximamente Miami y Nueva York.

¿Cómo funcionan estos vehículos?

El funcionamiento de estos automóviles parte de una alianza entre Alphabet y la marca de carros Jaguar, donde la empresa automovilística le da los autos a la compañía matriz de Google y esta se encarga de volverlos autónomos, instalan la tecnología que necesitan estos carros, como sensores, cámaras de seguridad dentro del automóvil y cámaras 360 en los alrededores de todo el vehículo.

Dichos sensores, cumplen su trabajo con un WiFi específico al que se conectan y así saben a qué velocidad deben ir, y en qué momento cruzar el volante, también, cuentan con un GPS para ubicar exactamente en qué sitio se encuentra la persona que solicitó el robotaxi. Una vez el usuario paga el servicio, un Waymo va a buscarlo y este lo lleva a su lugar de destino, y luego el auto se retira.

Opiniones del público

Waymo ya cumplió un año funcionando en Estados Unidos, y muchas personas les ha gustado este nuevo servicio de taxis, como los usuarios que tienen discapacidad visual por ejemplo, no obstante muchas otras aún dudan en usarlo debido a la seguridad. Con respecto a este punto, dentro del carro hay una pantalla que se puede utilizar para llamar a un humano, y esta le atenderá para responder sus dudas.

Es cuestión de tiempo para que estos taxis autónomos ganen más presencia en el resto de Estados Unidos, y por ende consigan más reconocimiento y confianza por parte de los humanos.

José Agustín Ibarra / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí