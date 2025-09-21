Venezuela se proclamó campeona del Sudamericano U-17 Femenino #21Sep

- Publicidad -

La selección de voleibol femenino U-17 de Venezuela hizo historia el domingo al coronarse en el Campeonato Sudamericano 2025, que se efectuó en el Coliseo Lucha Fuentes de Lima, Perú.

La representación nacional doblegó 3-0 a Brasil para proclamarse campeona de la contienda subcontinental, que reunió a deportistas menores de 17 años de edad y fue organizada por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

El sexteto criollo se impuso 25-22 en el primer set y repitió la dosis en el segundo, al ganar 25-14. Decretó su éxito sobre el escuadrón amazónico, al salir airoso 26-22 en el tercer capítulo.

Con pasaje mundialista

La Federación Venezolana de Voleibol (FVV) y el Ministerio del Poder Popular Para El Deporte (Mindeporte) informaron que la tropa patria también aseguró su presencia en el Mundial U-17 que se disputará en 2026.

La competición universal se efectuará desde el 5 hasta el 15 de agosto en Santiago, Chile, donde se espera que el cuadro nativo pueda tener un buen desempeño.

“Es maravilloso lo que han hecho estas chicas durante todo el tiempo que estuvieron juntas y concentradas con el apoyo del Mindeporte, y la federación (FVV) en este nuevo proyecto”, declaró Ihosvanny Chambers, entrenador de Venezuela, a Gerardo Blanco, integrante del departamento de prensa de Mindeporte.

Camino a la diadema

Venezuela, que intervino por tercera vez en el Torneo Sudamericano Sub 17 -y primera en una década-, tuvo que elevar su nivel para poder encaminarse a la obtención del gallardete. En su debut en el Grupo B, perdió 3-1 (23-25, 25-19, 18-25 y 13-25) ante Argentina y luego logró un lauro 3-1 3-1 (25-13, 16-25, 25-23 y 25-20) sobre Brasil. Cerró su participación en primera fase con una victoria 3-0 (25-22, 29-17 y 25-15) frente a Colombia, para avanzar a semifinales.

En la semi dio cuenta 3-1 de Chile (23-25, 25-19, 25-20 y 25-18) para avanzar y citarse buevamente con Brasil al que superó sin mayores inconvenientes en el choque por la medalla dorada.

“Desde que empezamos los entrenamientos, siempre inculcamos a las niñas el deseo de luchar, sin importar el nombre del rival que estuviera al frente. Ellas debían hacer su juego y con garra consiguieron las victorias para consagrarse”, agregó el coach cubano que llevó a Venezuela a la gloria en territorio inca.

