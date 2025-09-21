Verstappen demuestra que aún pelea por el campeonato de F1 y Sainz hace su primer podio en Williams #21Sep

- Publicidad -

Max Verstappen (Red Bull) volvió a lo más alto de la Fórmula 1 al ganar con autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán, en una carrera marcada por el accidente del líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que abrió la lucha por el título.

El neerlandés dominó de principio a fin tras salir desde la pole position y consolidó su segunda victoria consecutiva de la temporada, algo que no lograba desde junio. “El coche iba de maravilla, fue bastante sencillo, aunque aquí nunca es fácil por el viento”, comentó Verstappen tras su triunfo.

George Russell (Mercedes), quien corrió a pesar de una enfermedad, cruzó segundo, mientras que Carlos Sainz Jr. celebró un histórico tercer lugar, entregándole a Williams su primer podio en cuatro años. “El mejor podio de mi carrera”, declaró emocionado el español a su equipo.

La jornada dejó un duro golpe a McLaren. Piastri, que ya había chocado en clasificación, se estrelló en la primera vuelta y abandonó, mientras que Lando Norris solo pudo ser séptimo. Así, la ventaja del australiano en el campeonato se redujo de 31 a 25 puntos, justo la diferencia que otorga una victoria.

McLaren también perdió la oportunidad de sellar matemáticamente el campeonato de constructores y tendrá que esperar al menos hasta la próxima cita en Singapur. Con siete carreras restantes, el dominio absoluto del equipo británico empieza a mostrar fisuras, mientras Verstappen demuestra que todavía hay pelea por el título.

