VIDEO | Super Mario Galaxy Movie: la secuela de Mario Bros que se estrenará en 2026 #21Sep

Tras el rotundo éxito de Super Mario Bros: la película en el año 2023, Nintendo anunció que para el mes de abril del 2026 se estrenará la secuela de Mario Bros denominada Super Mario Galaxy Movie.

Desde hace varios días había rumores de una segunda cinta de Super Mario, y durante una retransmisión en vivo en sus redes sociales la empresa de videojuegos lo confirmó revelando, mediante un video, el nombre para el segundo filme.

Éxito de la primera película y producción de la segunda

La primera película, Super Mario Bros: la película, recaudó 1.360 millones de dólares convirtiéndose en la segunda cinta más taquillera del 2023, solo superada por Barbie, y además la situó en el primer lugar como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine, también se ubicó en el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia.

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, señaló que los 40 años que se cumplieron desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros, son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura que el personaje ha llevado a varias generaciones de todo el mundo.

Cabe mencionar, que la empresa Illumination fue la responsable de producir, junto a Nintendo, la primera película y hará lo mismo con la segunda, e igualmente han sido los encargados de hacer las sagas como: Mi Villano Favorito y Sing.

Finalmente, Meledandri mencionó Super Mario Bros ya ha dejado una huella indeleble en nuestra cultura, y resaltó que la segunda entrega traerá muchas sorpresas.

José Agustín Ibarra / Pasante

