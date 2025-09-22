Avenida Uruguay: Una falla que cumple una década sin solución #22Sep

- Publicidad -

La avenida Uruguay, inaugurada en el año 2003, se ha convertido en un símbolo de la problemática estructural de la ciudad. El colapso de la vialidad, que inició con socavamientos y fallas de borde, se debió a una combinación de factores que incluyen problemas en las tuberías de aguas servidas y el drenaje de aguas de lluvia.

La primera falla se presentó en 2006 a causa de un problema en el sistema de recolección de aguas servidas, mientras que en 2012 una tubería del drenaje colapsó nuevamente. Aunque se intentó reconstruir, la falla reapareció y la vía fue cerrada por completo en 2015.

Se convirtió en un vertedero

A diez años de su cierre, la avenida no solo sigue hundiéndose, sino que también ha sido tomada como un vertedero de basura, lo que ha generado un foco de insalubridad y peligro en la zona. «La gente lo ha tomado como un vertedero de basura, personas de la misma zona y los que pasan por ahí», declaró Luis Suárez, quien es habitante de la zona, «cada día se hunde más«.

Las problemáticas estructurales persisten, con la avenida «levantándose y torciéndose» en varios tramos, lo que evidencia la necesidad de una intervención integral.

La denuncia de los vecinos

La comunidad de la zona se siente desatendida y clama por una respuesta por parte de las autoridades. Un vecino denunció que «las tuberías tienen mucho tiempo dañadas» y aseguró que el trabajo de reconstrucción anterior fue deficiente.

«Hicieron un mal trabajo ya que no tenían la supervisión necesaria», afirmó. Lo que más preocupa a los habitantes es la falta de comunicación oficial. «No hemos visto a las autoridades por acá para dar una respuesta», señaló Suarez, resaltando la desesperación de una comunidad que vive con el peligro y la insalubridad a diario.

Luisana Mejia / Pasante

