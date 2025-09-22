Consecomercio: Es necesario homologar trámites y aranceles para equilibrar la balanza comercial entre Venezuela y Colombia #22Sep

- Publicidad -

Para lograr un equilibrio en la balanza comercial entre Venezuela y Colombia, se requiere la revisión, simplificación de trámites y convergencia de normas, de aranceles, factores en materia tributarias y sistemas de financiamiento que tienen que ser comunes, afirma José Gregorio Roseíguez, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).



En efecto, indicó que actualmente la balanza está a favor de Colombia en un 70% u 80%, “queremos que sea más justa, un 50-50 para que haya un equilibrio y un ganar-ganar también”. “Los aspectos regulatorios son importantes revisarlos de ambos lados y hacer homologaciones en cada uno de esos procesos, las convergencias arancelarias, las convergencias en materia de trámites y permisiones son importantes”, precisó.



El dirigente gremial apuntó que Venezuela podría proveer al mercado colombiano, especialmente en el Norte de Santander, a través de la industria farmacéutica, con la producción de medicinas. “Pero hay unas instituciones que entendemos tienen regulaciones (…) la legislación colombiana exige una serie de permisos, ¿Por qué no puede ser el mismo permiso venezolano el colombiano, y el colombiano el de Venezuela, por ejemplo?”, comentó.



En ese sentido, detalló que las balanzas de las aduanas, los sistemas de identificación de las unidades de transporte y medios de pago, los sistemas de emisión de pólizas para los transportes terrestre, así como las certificaciones para que esos transportes tengan la calidad y los estándares que se requieren, deben ser objeto de revisión y homologación.



Durante un encuentro binacional entre empresarios de Venezuela y Colombia, realizado recientemente en Táchira con la finalidad de definir estrategias para incrementar el intercambio comercial y dar forma a la Zona Económica Binacional, se instalaron diez mesas de trabajo para recoger las propuestas.



“Estas mesas de trabajo son espacios importantes para que se planteen estos temas, no solo para desnudarlos porque ya lo hacemos sino para hacer propuestas concretas hacia donde podemos caminar y cuál es el camino más corto por donde podemos caminar para materializar”, declaró Rodríguez a través de las redes sociales de Consecomercio.

