El Balón de Oro tiene nuevo dueño: Dembélé se consagra como el mejor del mundo #22Sep

Para sorpresa de nadie, el delantero francés del Paris Saint-Germain se quedó con el máximo galardón del fútbol masculino. La votación final lo dejó mano a mano con Lamine Yamal, y fue el propio Ronaldinho quien subió al escenario para entregar el trofeo. Al recibirlo, Ousmane Dembélé no pudo contener las lágrimas, marcando el punto más emotivo de la ceremonia mientras agradecía a su familia.

El delantero, que se convirtió en el emblema del PSG tras la partida de Mbappé, lo ganó casi todo bajo las órdenes de Luis Enrique: la Liga de Francia, la Copa de Francia y la primera Liga de Campeones en la historia del club. Con sus 33 goles y 13 asistencias en 59 partidos, sus números lo validaron como el mejor futbolista del año.

El reinado de Aitana Bonmatí continúa

En la rama femenina, Aitana Bonmatí hizo historia al ganar su tercer Balón de Oro de manera consecutiva (2023, 2024 y 2025). La futbolista del FC Barcelona se consagra como la mejor del 2025 y, al recibir el premio, se mostró humilde.

En su discurso, Bonmatí reconoció el alto nivel del fútbol femenino, señalando que «ha sido un año donde muchas tuvieron un gran nivel». El premio a Bonmatí representa el quinto consecutivo para una jugadora del FC Barcelona, reafirmando el dominio del club catalán en el fútbol femenino mundial.

Los otros ganadores de una noche de gala

La ceremonia también premió a otras figuras del fútbol mundial. El trofeo Kopa a los mejores futbolistas jóvenes fue para el delantero del FC Barcelona Lamine Yamal y la también culé Vicky López. Los galardones a los mejores técnicos fueron para Luis Enrique (PSG) y Sarina Wiegman (entrenadora de la selección inglesa).

El trofeo Lev Yashin a los mejores porteros fue para Hannah Hampton (Chelsea) y Gianluigi Donnarumma (Manchester City). El trofeo Gerd Müller a los máximos goleadores fue para el sueco Viktor Gyökeres (Arsenal) y la polaca Ewa Pajor (FC Barcelona).

El PSG fue reconocido como el mejor club masculino del año, y el Arsenal como el mejor club femenino. Finalmente, se rindió homenaje a los futbolistas portugueses fallecidos Diogo Jota y André Silva, y la Fundación Xana recibió el premio Sócrates por su compromiso social.

Luisana Mejia / Pasante

