El equipo de béisbol femenino de Venezuela arranca invicto en el Panamericano #22Sep

La selección femenina de béisbol de Venezuela tuvo un inicio de ensueño en el V Campeonato Panamericano, que se celebra en el estado La Guaira. El conjunto nacional desplegó un poderío ofensivo que se tradujo en dos victorias consecutivas por nocaut, demostrando una notable superioridad en el terreno.

Con esta contundente demostración, las criollas reafirmaron su posición como anfitrionas y actuales campeonas del torneo, dejando claro que su meta es defender el título conseguido en 2022. Su desempeño ha sido una verdadera declaración de intenciones en este campeonato.

Festival de batazos que noquea a las cubanas

En la jornada inaugural del sábado 20 de septiembre, la novena venezolana salió al terreno decidida a dominar. En apenas cinco episodios, las criollas noquearon a Cuba con un marcador final de 11 carreras por 0, iniciando un festival de batazos desde el primer inning.

La ofensiva arrancó con una carrera de Aranza Arciniega, pero fue en el segundo inning cuando Kimberly Caicedo conectó un doble con las bases llenas para impulsar tres más. El triunfo se selló en el quinto con un racimo de cinco carreras que demostró la superioridad del equipo.

Venezuela arrasa a Argentina y sigue invicta

La racha de victorias continuó este domingo 21 de septiembre con una demostración de fuerza aún mayor. En su segundo encuentro, Venezuela no le dio oportunidad a Argentina y la derrotó por un abrumador 17-0, logrando así su segundo nocaut consecutivo y manteniéndose invicta.

En el ataque venezolano brillaron con luz propia Marlyn Yendez, quien se fue de 1-1 con una anotada y tres empujadas, y Gabriela García, que se fue de 4-2 con dos remolcadas y dos anotadas, demostrando su efectividad en la caja de bateo.

Defendiendo el título en casa

El equipo criollo, que compite contra México, Cuba, Puerto Rico y Argentina, no solo es el anfitrión del torneo, sino también el actual campeón de la edición de 2022. Con dos victorias en igual número de juegos, Venezuela y México dominan la tabla de posiciones en lo más alto.

La contundencia del equipo ha sido una clara declaración de intenciones. La selección nacional ha dejado claro que su meta es defender el título conseguido en el mismo estadio Jorge Luis García Carneiro, de Macuto, y demostrar el talento de su equipo en cada encuentro.

