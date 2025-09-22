FOTOS | En Lara: Crean Consejo Estadal para la defensa de la soberanía y la paz #22Sep

- Publicidad -

Representantes de más de 300 sectores de la sociedad se congregaron en el estado Lara para instalar el Consejo Estadal por la Soberanía y la Paz. El objetivo: crear un frente común para defender a Venezuela de las “injerencias extranjeras“, específicamente las atribuidas al gobierno de Estados Unidos.

​El evento, que reunió a líderes políticos y sociales, desde autoridades regionales y militares hasta empresarios y gremios, se celebró en coincidencia con el Día Mundial de la Paz, destacando la vocación de diálogo y la unión de los venezolanos ante la crisis.

​Un llamado a la acción y al diálogo

​El encuentro fue liderado por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, quien denunció la «agresión brutal» que, según él, busca paralizar al país.

«Las amenazas y la presencia militar en el Caribe buscan inmovilizar al país, deteniendo la producción, la educación y el trabajo», afirmó Infante, haciendo un llamado a todos los sectores a continuar sus labores diarias.

​Por su parte, el gobernador Luis Reyes Reyes destacó el carácter dialogante del país.

“Aspiro a que este Consejo se convierta en un espacio de diálogo, debate y producción de ideas y consensos para enfrentar cualquier circunstancia que nos toque en un futuro», aseguró.

​Como resultado de la jornada, se crearon tres comisiones de trabajo especializadas: diplomática, jurídica y política, que tendrán la tarea de delinear las próximas acciones del Consejo.

