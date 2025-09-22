Este lunes 22 el IVSS pagará la pensión correspondiente al mes de octubre #22Sep

- Publicidad -

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que el pago de la pensión correspondiente al mes de octubre se realizará este lunes, 22 de septiembre. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la institución, donde se precisó que el abono se hará efectivo para todos los pensionados y pensionadas del país.

El monto que será depositado asciende a 130 bolívares, cifra equivalente al salario mínimo nacional. De acuerdo con la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV), este monto equivale a 0,78 dólares estadounidenses.

Detalles del pago

El IVSS hizo un llamado a los beneficiarios a utilizar la banca electrónica para verificar el depósito en sus cuentas. Hasta el momento, la institución pública no ha emitido información oficial sobre el posible pago del bono de guerra económica, un beneficio adicional esperado por los pensionados.

