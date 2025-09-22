Estudian dos posibles milagros de la primera beata venezolana: Madre María de San José #22Sep

- Publicidad -

La congregación Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús informó que actualmente estudia dos posibles milagros atribuidos a la intercesión de la beata María de San José, cuya causa de canonización avanza con esperanza desde su beatificación en 1995.

La madre Gracelia Molina, vicepostuladora de la causa, explicó que, de confirmarse la autenticidad de estos hechos, se enviará un expediente al Vaticano para que la Santa Sede evalúe el proceso.

Dos posibles milagros en estudio

El primero corresponde al caso de un paciente diagnosticado con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad considerada incurable. Tras la oración de intercesión a la beata, los exámenes médicos arrojaron resultados negativos.

“Estamos trabajando fuertemente en este caso, pues es una curación que no tiene explicación científica”, afirmó Molina en entrevista con Unión Radio.

El segundo hecho investigado es el de una niña que nació prematuramente a las 24 semanas de gestación, un estado clínicamente catalogado como aborto. Sin embargo, la bebé sobrevivió y hoy se encuentra completamente sana.

La vida de María de San José

Laura Evangelista Alvarado, conocida como madre María de San José, nació el 25 de abril de 1875 en Choroní, estado Aragua. Desde su infancia manifestó un profundo amor a Dios y, durante su primera comunión, realizó un voto de virginidad.

Dedicó su vida a servir a los pobres, enfermos y desvalidos. A los 18 años ingresó a la vida religiosa y más adelante fundó el Hospital San José en Maracay, donde inició una misión incansable de atención a los más necesitados.

Fue beatificada en 1995 por el papa san Juan Pablo II y es reconocida en Venezuela como una mujer de fe, caridad y entrega total a Cristo.

Camino hacia la santidad

Si uno de los casos en estudio es reconocido como milagro por la Santa Sede, la madre María de San José podría seguir los pasos de san José Gregorio Hernández y la beata Carmen Rendiles, consolidándose como un nuevo testimonio de santidad venezolana.

