Fedecámaras Portuguesa denuncia: Condiciones deplorables de la vialidad en zonas productoras de carne y leche #22Sep

- Publicidad -

Por el mal estado de las vías de penetración agrícola en los municipios Guanarito y Papelón de la entidad regional, Fedecámaras Portuguesa, decidió elevar su voz expresando su preocupación, ante esta grave situación que afecta a todo el sector primario de la región.

Estas áreas, reconocidas por su alta producción de carne y leche, enfrentan desafíos significativos debido al deterioro de la infraestructura vial, lo que afecta el traslado de alimentos y la operatividad del sector.

- Publicidad -

Lea también: Fesoca: Lluvias afectaron 5 mil hectáreas de caña de azúcar en Portuguesa

Omar El Choumary, presidente de Fedecámaras Portuguesa, señaló que las condiciones de las vías de comunicación son precarias.

“No obstante que los propios productores han realizado labores de mantenimiento y autogestión, estos esfuerzos no han sido suficientes para garantizar una recuperación completa y sostenible de las vías”, destacó el dirigente gremial.

Un ejemplo reciente de la problemática, ocurrió este jueves cuando una gandola cargada de animales quedó varada en el barro.

Este tipo de incidentes no solo genera retrasos en la cadena de suministro, sino que también pone en riesgo el bienestar de los animales transportados, que quedan expuestos a la intemperie por períodos prolongados.

El Choumary también destacó el impacto de las lluvias que afectaron la región entre junio y agosto.

“Aunque las aguas han drenado, las condiciones de las vías continúan siendo un obstáculo para la movilización de la producción desde las fincas”.

En la «ruta de la leche», por ejemplo, el tiempo de traslado de los productos lácteos se ha extendido de manera considerable.

También subrayó la importancia del sector agropecuario para la seguridad alimentaria de Venezuela.

“Las dificultades que enfrentan los productores para llevar sus productos al mercado son un reflejo de las adversidades que deben superar a diario”.

En este contexto, Fedecámaras Portuguesa, en la voz de su presidente, hace un llamado a las autoridades de la región para que atiendan las vías de penetración agrícola.

Proponen la colocación de material granular como una medida para mejorar las condiciones actuales, lo que facilitaría el trabajo de los productores y garantizaría la distribución de alimentos esenciales. La mejora de estas vías es fundamental para el funcionamiento del sector productivo en el estado.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí