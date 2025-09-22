Lorenzo Monasterios: Más de 250 horas han transcurrido sin conocerse nada de Macario Gonzalez #22Sep

- Publicidad -

Ya han transcurrido más de 250 horas desde el momento en que Macario González salió de la universidad donde dicta sus clases en la Escuela de Derecho y sus familiares, la comunidad universitaria y sus amigos no saben nada sobre su paradero.

Al formular su declaración Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo en Lara, dice que ni la fiscalía del Ministerio Público, ni los organismos oficiales han dado a conocer el sitio donde se encuentra recluido, porque se supone que un cuerpo de seguridad lo apresó.

De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal ha debido ser presentado ante una autoridad judicial antes de las 48 horas de su detención, dice.

Es por ello que públicamente se ha venido solicitando información precisa sobre su paradero, máxime cuando requiere de tratamiento médico porque tiene que tomar medicamentos obligatoriamente y existe gran preocupación, entre familiares y allegados, por su estado de salud.

