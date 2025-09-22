Obra de Kahlo valorada entre $40 y $60 millones en subasta #22Sep

- Publicidad -

La prestigiosa casa de subastas Sotheby’s tiene previsto sacar a remate una pintura de la destacada artista mexicana Frida Kahlo a comienzos de noviembre en la ciudad de Nueva York.

Según reporta albertonews, el valor proyectado de la obra se ubica en un rango que oscila entre los cuarenta y los sesenta millones de dólares.

De concretarse esta venta, la pieza tiene el potencial de convertirse en la obra de arte más costosa vendida de la pintora surrealista e incluso de cualquier mujer artista.

El lienzo en cuestión se titula ‘El sueño (La cama)’. Describe a Kahlo en un estado de sueño profundo, arropada por ramas de árbol, mientras descansa en una cama que se encuentra suspendida entre las nubes.

Sobre la estructura del lecho, se encuentra un esqueleto de gran tamaño que lleva un ramo de flores en una mano y está rodeado de cartuchos de dinamita.

Contexto de la venta y exposiciones

La nota destaca, que esta pintura es considerada una de las obras más importantes dentro de una venta dedicada al arte surrealista. La subasta incluirá también piezas de otros creadores célebres, como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst e Yves Tanguy.

Según un comunicado, las obras de esta colección surrealista estarán disponibles para ser vistas en la sede de Sotheby’s en Londres hasta el martes, antes de que se trasladen a otras ciudades. La exhibición en Nueva York está pautada para comenzar a partir del 8 de noviembre.

La llegada de las obras a la Gran Manzana coincidirá con la inauguración de las nuevas oficinas centrales de la casa de subastas, situadas en el Upper East Side de Manhattan, en el emblemático edificio de estilo brutalista diseñado por el arquitecto Marcel Breuer.

Récords anteriores

El registro actual del precio más alto alcanzado por una obra de Kahlo lo posee el cuadro ‘Diego y yo’, por el cual un comprador particular desembolsó 34,9 millones de dólares en el año 2021.

En lo referente al récord histórico para una artista femenina, este pertenece a Georgia O’Keefe. Su pintura ‘Jimson Weed/White Flower No.1’ logró recaudar 44,4 millones de dólares en 2014.

Noviembre es un período crucial en el calendario de las principales casas de subastas en Nueva York. Durante este mes, se concentran sus objetos más valiosos y se generan millones de dólares a través de las cotizadas ventas de arte de los siglos XX y XXI.

Alejandra García / Pasante

