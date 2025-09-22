Roberto Sánchez Fortoul: Necesitamos saber dónde está Macario González #22Sep

- Publicidad -

El conocido abogado Roberto Sánchez Fortoul, exdiputado del Consejo Legislativo y secretario general seccional de Acción Democrática, ha reiterado su solicitud por la libertad del exalcalde y dirigente de Voluntad Popular Macario González, la cual formuló en la reunión de la Comisión Estadal de Soberanía y Paz, que se instaló en Barquisimeto con la presencia del gobernador Luis Reyes Reyes, autoridades de todo el estado, Poder Legislativo, cuerpo diplomático y representantes de diversos sectores de la sociedad civil.

Al ser entrevistado por El Impulso, manifiesta que él, como activista de AD y ciudadano venezolano está de acuerdo con que se respete la soberanía de Venezuela porque su partido tiene como doctrina ser una institución política antiimperialista y, por tanto, no acepta, ni aceptará que ninguna potencia intente hollar nuestro territorio.

Si se está pidiendo respeto hacia afuera, también tenemos que pedir que ese respeto sea también sea dentro del país y, por lo tanto, si en la destrucción de una lancha venezolana por parte de un ataque lanzado desde una nave estadounidense, no se cumplió con el debido proceso, porque fueron muertos unas once personas, que se desplazaban por aguas del Mar Caribe, el reclamo que se hace por tal hecho también tiene que ser fundamentado en las acciones que se tomen dentro de nuestro territorio.

Aún no se sabe quiénes fueron las víctimas y esa es una situación que debe ser conocida totalmente. Así como se pide el debido proceso hacia afuera, nosotros, en representación de la oposición democrática, pedimos que se respete el debido proceso para las personas que han sido detenidas en Venezuela.

En el acto de instalación de la mencionada Comisión, se ha hecho hincapié en el caso del abogado y profesor universitario Macario González, una persona conocida por todos nosotros, que ha entregado su vida a la política y se ha caracterizado por ser un hombre conciliador, un dirigente político de diálogo y que no guarda rencor alguno a pesar de que uno de sus hermanos cayó abatido durante la época de las guerrillas.

Macario es una persona que viene de la izquierda, que fue alcalde electo en una contienda democrática llevada a cabo por el Consejo Nacional Electoral y que en todo momento ha demostrado ser un demócrata a carta cabal.Yo no puedo decir si cometió delito o no, porque no lo sé, porque no he estado al lado de él; pero, si ha sido detenido por algún cuerpo de seguridad del Estado le deben respetar el debido proceso, sostiene el abogado Sánchez Fortoul.

No es aceptable que un hombre de 73 años, que tiene problemas de salud por dificultades cardiológicas y de próstata, sometido a tratamiento médico, esté privado de su libertad y no haya información alguna del sitio donde se encuentra. Al momento no se sabe quién lo tiene detenido, dónde se encuentra detenido, y sus familiares se encuentran muy preocupados porque no sabe en qué condiciones se encuentra, expone el profesional del Derecho y dirigente polìtico.

Yo pongo ese ejemplo porque es el más reciente, pero hay muchísimos presos por disentir del gobierno. Pero, si el gobierno quiere la paz y el entendimiento, los excesos que se cometen deben ser corregidos. Y ese es el llamado que hice en la reunión de la Comisión, delante de todos los presentes, incluyendo autoridades militares y policiales.Si queremos recuperar este país, nosotros tenemos que decirle al gobierno lo que está mal, sin miedo y uno no tiene por què tener miedo porque el derecho de expresión lo tenemos garantizado plenamente en la Constitución.

Si el gobierno se siente asediado por fuerzas del extranjero, tenemos que estar en desacuerdo que otro país intente invadirnos y, al mismo tiempo, pedimos al gobierno que actúe apegado a la Constitución y a las leyes para que realmente haya paz, entendimiento y democracia en Venezuela. Nosotros como ciudadanos apegados a la Constitución y a las leyes queremos reiterar que en el caso de Macario González necesitamos saber dónde está, expone el abogado Sánchez Fortoul. Ese planteamientos tenemos que hacerlo para garantizar su integridad.

