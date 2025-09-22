Sebastián Yatra invitó a Joaquina a su show en España #22Sep

- Publicidad -

Este sábado el cantante colombiano Sebastián Yatra protagonizó un emotivo reencuentro en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En un gesto cargado de admiración, invitó a la artista venezolana Joaquina, cuatro veces nominada al Latin Grammy a unirse a su concierto para interpretar juntos el emotivo tema «En Guerra». Este dueto no solo marcó el encuentro de dos talentos, sino que también dejó un profundo mensaje sobre la sanación personal.

La relación entre Yatra y Joaquina se remonta a cinco años atrás, cuando el colombiano conoció a la joven en su primer videoclip. En el escenario, Yatra expresó su profunda admiración por la joven, destacando la conexión artística que han construido a lo largo de los años.

Ante un público entregado, el cantautor se desbordó en elogios hacia su colega: «Tiene un mundo por delante y no deja de impresionarme su talento, su sensibilidad y su capacidad de amar y de buscar esa sanación en tantas personas, en sus canciones, en sus letras»

La canción como un himno de amor propio

El emotivo dueto se enfocó en un mensaje crucial para la audiencia. Antes de interpretar «En Guerra», Yatra se dirigió a sus seguidores para explicar la importancia del tema. La canción, que originalmente canta con Camilo, está dedicada a quienes luchan con su propia imagen.

Horas más tarde, Yatra compartió un video del momento en su cuenta de Instagram, donde le dedicó un mensaje a Joaquina: «Gracias por traerme de regreso a esta canción que ha sanado y seguirá sanando tantos corazones, eres un ángel».

Luisana Mejia / Pasante

