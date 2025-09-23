Temporada de lluvias se extiende en el país: Experto prevé precipitaciones hasta noviembre #22Sep

- Publicidad -

Las lluvias que afectan al país se prolongarán hasta finales del mes de noviembre, según declaraciones del ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade. Aunque este patrón climático es habitual para la temporada, el experto precisó que ya se ha superado el promedio de lluvia acumulada para septiembre.

​En una reseña de Unión Radio, Andrade detalló que, hasta el 22 de septiembre, se registraron 127 milímetros de lluvia, superando los 116 milímetros que históricamente se registran en el mes.

El especialista también indicó que se espera la llegada de la onda tropical 38 para este lunes, lo que podría intensificar las precipitaciones.

​Alertan sobre riesgos de deslizamientos

​En la nota difundida, el experto advirtió que las lluvias, aunque de corta duración, se han caracterizado por su intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas.

También indicó que esta situación aumenta significativamente el riesgo de deslizamientos de tierra y movimientos de masas en zonas de alto riesgo, especialmente en la ciudad de Caracas, donde se han reportado seis días consecutivos de lluvia.

