Tom Holland sufre una conmoción cerebral leve durante el rodaje de Spider-Man #22Sep

- Publicidad -

El actor británico Tom Holland, protagonista de la saga Spider-Man, sufrió una conmoción cerebral leve mientras realizaba una acrobacia en el set de rodaje de la cuarta entrega del superhéroe.

El accidente ocurrió el viernes en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres. Holland fue trasladado de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó la lesión. Según medios estadounidenses, se espera que el actor pueda regresar al trabajo en “unos pocos días”.

- Publicidad -

El incidente en pleno rodaje

El rodaje fue suspendido temporalmente para permitir la recuperación del intérprete, aunque fuentes de la producción confirmaron que se encuentra fuera de peligro y en buen estado de ánimo. De hecho, al día siguiente del accidente asistió junto a su pareja, la actriz Zendaya, a una gala benéfica en Christie’s, en Londres.

Ajustes en el calendario

El medio especializado Deadline informó que este lunes el equipo de producción sostendrá una reunión para reprogramar parte del plan de rodaje, que comenzó el mes pasado en Escocia.

La película, titulada Spider-Man: Brand New Day, será la cuarta entrega protagonizada por Holland, tras Homecoming (2017), Far From Home (2019) y No Way Home (2021). Esta última se convirtió en la octava película más taquillera de la historia, con 1.910 millones de dólares recaudados en taquilla.

Estreno en 2026

Sony Pictures mantiene su plan de estrenar la cinta en julio de 2026, lo que marca el esperado regreso de Holland como el Hombre Araña en una saga que ya es referente dentro del universo cinematográfico de Marvel.

Con la rápida recuperación del actor, los fanáticos pueden estar tranquilos: el rodaje continuará y Peter Parker volverá a balancearse en la gran pantalla el próximo año.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí