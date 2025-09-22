UCLA y UNEXPO celebraron 63 aniversario con Misa de Acción de Gracias #22Sep

- Publicidad -

Para culminar las actividades por el aniversario 63 de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y la Universidad Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (UNEXPO) se realizó una misa de acción de gracias en la Iglesia Claret, este lunes 22 de septiembre.

La eucaristía fue presidida por el Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, quien destacó la trayectoria de estas instituciones a lo largo de más de 60 años.

- Publicidad -

Una vez concluida la misa, Monseñor Rodríguez recordó a toda la comunidad larense que el próximo 26 de octubre se celebrará la Misa Acción de Gracias en el Estadio Metropolitano de Lara por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Declaraciones de las autoridades universitarias

El rector de la UCLA, Edgar Alvarado, resaltó: «Nosotros nos sentimos muy alegres por celebrar esto 63 años de existencia a pesar de que en los últimos años, desde el 2008, ha sido bien difícil por distintos factores que afectan a la universidad pero seguimos adelante. La gente cree en la universidad, los estudiantes quieren estudiar en la universidad» dijo el rector de la UCLA.

En representación de la UNEXPO estuvo la vicerrectora académica, Fraisa Codecido, quien comentó que a través de diferentes valores estaban celebrando los 63 años de la institución universitaria. Seguidamente, la vicerrectora destacó que desde hace tiempo la universidad se ha mantenido gracias a sus propios recursos.

Cabe mencionar, que durante la eucaristía estuvieron presentes autoridades de otras universidades del estado Lara, así como representantes de los distintos gremios de la entidad larense, estudiantes, profesores, orfeón, entre muchos otros. De esta manera, la UCLA y la UNEXPO concluyen la celebración de un nuevo aniversario y continúan egresando profesionales de calidad para Venezuela y el mundo.

José Agustín Ibarra / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí