VIDEO | Acuña Jr. conecta su jonrón 19 y mantiene su resiliencia en el campo #23Sep

El talento y la tenacidad de Ronald Acuña Jr. volvieron a manifestarse anoche. El jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, a sus 27 años, conectó su jonrón número 19 de la temporada en el Truist Park, una actuación que subraya su capacidad para superar los desafíos físicos de un año complicado y mantener un rendimiento sólido en el plato.

El cuadrangular solitario llegó en la parte baja del primer episodio, ante el abridor de los Nacionales de Washington, Mackenzie Gore, empatando el partido a 1-1. Este batazo eleva su promedio de bateo a .286, un número que, si bien es notable, no captura completamente la historia de su temporada, marcada por lesiones que han limitado su impacto en las bases. Hasta la fecha, Acuña ha acumulado 91 sencillos, 38 carreras impulsadas y solo ocho bases robadas, cifras que contrastan fuertemente con su histórica temporada de 2023.

Un año diferente para el histórico 40-70

A pesar de los obstáculos, Acuña Jr. sigue demostrando por qué es uno de los jugadores más dinámicos de las Grandes Ligas. El venezolano, oriundo de La Guaira, es recordado por su hazaña en 2023, cuando se convirtió en el único pelotero en la historia de la MLB en alcanzar 41 jonrones y 73 bases robadas en una misma temporada. Esta proeza lo catapultó al selecto grupo del «40-40», siendo el quinto jugador en la historia de la liga en lograr más de 40 jonrones y 40 robos, una hazaña que subraya la combinación única de poder y velocidad que lo distingue.

En las temporadas pasadas, Acuña ya había mostrado destellos de su potencial, con campañas sobresalientes como la de 2019, donde sumó 41 jonrones y 101 carreras impulsadas, y la de 2023, en la que consiguió 41 jonrones y 106 remolcadas. Su regreso al terreno y su continuo aporte ofensivo son un bálsamo para los Bravos, quienes, a pesar de las adversidades, han encontrado un impulso. Actualmente, el equipo se encuentra en el cuarto lugar de la División Este de la Liga Nacional con un récord de 73-83 y una impresionante racha de ocho victorias consecutivas.

A medida que la temporada avanza, la resiliencia de Acuña Jr. y su capacidad para seguir produciendo, incluso en un año atípico, lo consolidan como una pieza fundamental para el presente y futuro de los Bravos de Atlanta.

