BCV: Reservas internacionales bajan y cierran la semana en US$ 8.819 millones

Las reservas internacionales netas de la República al 18 de octubre se ubicaron en US$ 8.816 millones, lo que refleja un ligera caída de US$ 6,0 millones comparación con la semana anterior, cuando alcanzaron a US$ 8.822 millones.

De acuerdo con la información emanada del Banco Central de Venezuela, el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica, se mantiene en US$ 3.0 millones, por cuanto el Gobierno venezolano dejó de inyectarle recursos desde hace más de cinco años.

Con este comportamiento de las reservas, el saldo de los activos de Venezuela en el exterior alcanza a US$ 8.819 millones, manteniéndose entre los más bajos registrado en las últimas décadas, mientras que la tendencia hacia el debilitamiento de esta variable persiste.

Las reservas operativas del instituto emisor se mantienen en niveles críticos, lo que mantiene a las autoridades monetarias en alerta permanente, tendencia que pareciera no se revertirá en el corto o mediano plazo.