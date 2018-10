OPINIÓN Retacitos #21Oct

Infeliz, por decir lo menos fue la decisión de los diputados del Consejo Legislativo de Lara, cuando acordaron declarar “persona non grata” a monseñor Víctor Hugo Basabe, quien el pasado 5 de octubre fuese nombrado por el Vaticano como administrador de la Arquidiócesis de Barquisimeto “Sede Plena”. Pusieron en evidencia la mediocridad y falta de criterios que impera en la legislatura, aberración que se genera porque el sacerdote en su homilía durante la última visita de la Divina Pastora a Barquisimeto el pasado 14 de enero de 2018, calificó al sistema político por su nombre, y nunca un adjetivo había estado mejor aplicado que en esa oportunidad, y la realidad la acaba de presentar un estudio de Datanálisis donde el rechazo de las organizaciones políticas se acerca al 80%, lo que indica que no andaba desencaminado el sacerdote. Cabría preguntar: ¿Cuántas leyes han sido aprobadas en el CLEL en las últimas dos gestiones? ¿Acaso no es su función legislar?

Se multiplican las denuncias sobre la persecución y acoso a dirigentes de la oposición y a sus familiares, a quienes se les acusa por cualquier posición que exprese en contra de esta administración o alguno de sus miembros, quienes al igual que la mujer no se pueden tocar ni con el pétalo de una flor, o aquellas “vacas sagradas” que nadie puede mencionar, porque se expone a que le monten una cacería, al terrorismo judicial que impera en el país o a que alguno de los jefecitos le ponga el ojo encima, porque se atrevió a criticar las políticas o decisiones erradas del régimen; pero la gota que derramó el vaso fue la declaración del jefecito del MP, designado por la ilegítima, quien amenazó a quienes insistan en que Fernando Albán fue asesinado, pues va a tener que meter preso al 90% del país que así lo cree, según las encuestas.

La muestra más evidente de los últimos tiempos, la representa Elías Jaua, uno de los hombres de confianza del finado, ocupó los cargos ministeriales más elevados, y dentro de la organización política fue uno de los hombres fuertes, hasta que se le ocurrió expresar públicamente su inconformidad en torno a lo que estaba aconteciendo, y esto le sirvió de purga y de vomitivo, porque no solo lo defenestraron del Gobierno, sino también del PSUV y en estos momentos es uno de los desterrados del oficialismo, incluso ahora nadie quiere retratarse con él, por el contrario cuando llega a algún sitio, todos le sacan el cuerpo. Bueno, no ha sido el primer caso, los ejemplos sobran.

Algunas personas que han vivido la experiencia de comprobar que en los peajes, a la entrada a Yaracuy desde Barquisimeto, y en la entrada a Barquisimeto de regreso, de nuevo están cobrando los peajes. Lo que llama la atención es la piratería que parece imperar en el proceso, cobran con un ticket que no es más que un pedazo de papel, sin ningún tipo de registro, lo que hace imposible auditarlos. Por estos peajes no pasan menos de 2.700 vehículos/día, cifra verdaderamente conservadora. De allí que si el pago mínimo es de 1 Bs de los nuevos para no decir Soberano, y las gandolas pagan altas sumas, hasta 600 Bs de los nuevos, ¿a dónde está yendo a parar el dinero recolectado?

Además de la crisis eléctrica y de falta de agua que ya son enfermedades crónicas en Lara, para las cuales al parecer nadie tiene repuestas, se suma el grave problema de suministro de gas doméstico en varias zonas de la capital larense, donde denuncian que solo tienen acceso a este combustible quienes se bajen duro de la mula con los camiones que distribuyen las bombonas, de tal manera que aquellas personas que no tengan recursos suficientes, están teniendo que recurrir a la leña, porque si no hay real no hay gas, son muchas las denuncias que llegan a esta sección.

Por los vientos que soplan, diera la impresión que el Frente Amplio Venezuela Libre se ha desinflado. Inicialmente hubo muchas ganas, además bastante respuesta de la ciudadanía, pero la táctica que usa el gobierno, de aplicar la política del desgaste, ha dado frutos. Al principio las convocatorias a marchas, reuniones, asambleas fueron concurridas. Hoy día la asistencia a estas convocatorias prácticamente sólo las atiende la dirigencia de partidos y gremios. Algo parecido a lo que pasó con la MUD. Ante estos escenarios, pareciera que se le escapan de las manos en Palavecino, las aspiraciones al gremialista saludable Renegado de Arriba.

Aseguran que en la estatal eléctrica regional, ya no solo cobran la prestación de servicios en dólares, sino también en comida. En efecto, denuncian que al parecer vecinos de La Floresta habrían sido víctimas de estos aprovechadores.

Hace pocos días se cayó una de las fases de esta urbanización por la explosión de un transformador, cuando se llamó para reportar el hecho, exigieron que “armaran una cesta de alimentos no perecederos para un aproximado de cinco trabajadores y ellos lo reparaban. Ciertamente no terminamos de entender que es lo que pasa con los funcionarios cuando alcanza ciertas posiciones, se transforman, solo piensan en enriquecerse sin ningun escrúpulo, con la agravante que lo hacen sin ningún pudor y a la vista de todos.

La UNEY con la comunidad. El martes de esta semana se concretó formalmente el convenio Alcaldía del Municipio Peña (Yaritagua) con la Universidad yaracuyana en materia de formación académica. Inicialmente abrirán la carrera de Diseño, de manera que quienes tengan interés en cursar esta especialidad lo podrán hacer sin salir del terruño. Aseguran que ya la alcaldía entregó una de sus mejores propiedades, para que allí funcione esa carrera. Ya se inscribieron los futuros cursantes, así que en hora buena para los paisanos yaritagüeños.

A propósito. Un asiduo lector de esta sección, además de amigo, con residencia en Palavecino cuenta que el viernes 12 de octubre fue a Yaritagua en la tardecita, y regresé a Cabudare a eso de 9 y 30 pm. Se encontró con la capital del Municipio Peña muy limpia, sin las bolsas de basura en las calles, por lo menos en el casco central, y muy iluminada, la gente caminando despreocupadamente por sus calles, muchos trotando, y algunos aún pueden darse el lujo de sentarse en las aceras a conversar y/o tomarse unos traguitos sin ningún temor. “Que envidia me dio al comparar ese pueblito con la realidad, cuando regresé a Barquisimeto y Cabudare”, sin comentarios.

El día jueves 11, otra vez volvieron a dejar plantado al rector de la UNEY, quien hasta franelas, pancartas mandó a elaborar e hizo la convocatoria al personal para asistir a ese acto, había montado todo un show, porque el Ministro de educación ofreció una visita, para inaugurar el espacio e instalaciones donde funcionará la compra venta de criptomonedas, por supuesto el susodicho no apareció. Willy no parece entender que hay mucha diferencia entre ser un buen profesor y ser un buen gerente o un buen político. Se recuerda que el rector fue profesor, pero al igual que Chávez, nunca gerenció ni una bodega, tampoco fue un dirigente político, pocos lo conocen, entonces, allí están los resultados.

Aseguran que sobre el caso de Giovandido, relacionado con presunto robo de recursos del Ipstaucla, hace un par de meses la contraloría general de la república solicito una serie de evidencia certificadas, las mismas fueron enviadas, se está a la espera de actuaciones de parte de dicho órgano, mientras tanto el susodicho está trabajando como si nada en las instalaciones de la universidad con su cara bien lavada, en tanto que en la institución no se ha abierto ninguna investigación interna, o sea anda por los pasillos como perro por su casa, mientras sus acólitos y confidentes se dedican a tratar de desprestigiar a quienes tuvieron la valentía de denunciar esa triste y lamentable situación.

A propósito, hemos recibido una serie de denuncias y reportes de parte de los estudiantes de nuevo ingreso a la UCLA, los cuales tienen que ver al parecer y en gran medida, con maltratos por parte de algunos funcionarios de Control de Estudios, cuando estos van a buscar información, a preguntar o a participar en los procesos de inscripción, actuando en estos casos, como si le estuvieran haciendo un favor a los estudiantes, cuando la realidad es que les pagan un salario para que cumplan con estas funciones de atender a las personas que van a la institución con la intención de estudiar y superarse, de tal manera que le hacemos llegar el mensaje a la Rectora para que revise esta anómala situación y aplique los correctivos que hagan falta, investigar lo que allí ocurre y poner orden, está en sus manos.

Sería interesante averiguar si es cierto que en una reciente reunión en la UCLA, un profesor habría dicho, palabras más palabras menos, que “El Decanato de Ingeniería Civil (DIC) esta muriendo” al parecer no hay ningún tipo de de servicios básicos actualmente como agua, luz, Internet, además no hay vigilancia a ninguna hora y para poner la guinda de semejante torta, tampoco hay personal de limpieza. Lo grave es que al parecer, según docentes, es toda la universidad la que fallece por un trastorno de políticas atrasadas de hace 20 años. Lamentablemente quienes desean la libertad para formar a las generaciones de relevo, producto de esta situación, se están yendo del país.

Las monjas que dirigen y laboran en el Colegio María Auxiliadora de Barquisimeto, viven en zozobra permanente ante la presencia de grupos de indeseables que pululan por la zona en donde está ubicado este centro educativo, quienes no respetan a nadie y cometen toda clase de delitos, amparados en que por el lugar no se ve una patrulla ni siquiera para remedio, siendo los vecinos los que en algunas oportunidades han tenido que socorrer a las hermanas y así no los han informado. Similar situación de inseguridad se está viviendo en las instalaciones del Hospital Central Antonio María Pineda, donde en los turnos de la noche en muchas oportunidades no hay quien atienda a los enfermos, por temor al riesgo de ser atracado o perder la vida. La verdad que no hay derecho.