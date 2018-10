OPINIÓN Tenemos que construir la educación soberana #21Oct

El que crea algo nuevo, me decían en Euzkadi mi país vasco de nacimiento, lo hace como

un arraunlari (remero): que “avanza” hacia adelante pero…de “espaldas” recorre un camino

nuevo “mirando” hacia atrás, carrera entre las lanchas de pesca de los pescadores)

A mis casi 83 años, echo la vista atrás. Desde que me gradué como Maestro de Educación

Urbana a los 20 años en el país de mis amores: Venezuela, me lo ha dado todo. Aprendí lo

que es la Libertad y la Democracia. Tuve magníficos maestros y profesores, viví la mejor

época de la educación venezolana. Ejercí cargos y aprendí de las experiencias positivas a

nivel internacional.

Estoy a punto de presentar los pilares de una propuesta educativa para la nueva Venezuela

Soberana, tras los nubarrones políticos desastrosos de gobernantes que se olvidaron de sus

promesas y violan sus juramentos burlándose del “soberano pueblo”, sobre todo desde la

reforma constitucional que Chávez perdió y “como el que pierde, arrebata”, presentó una

Ley de Educación Superior totalmente dictatorial: el “sólo artículo 111” echo por tierra

bondades que tenía la Ley y tuvo la valentía de retirarla una semana después, pero… el

conflicto educativo se agudizó progresivamente al desconocer las Normas de

Homologación y Convenios Colectivos con Universidades, Maestros de Primaria y

Profesores de Secundaria” . A estas fechas está “vivo el conflicto” porque al Soberano

pueblo, tras el atraco de la reforma monetaria, se nos impone un sistema de comunismo

trasnochado donde no se reconocen los derechos humanos, sociales y económicos que dicta

la Constitución y la LOT. Llegamos, al colmo de los males que padecemos con Maduro.

el 01de octubre 2018 “al reconocer en TV, que el modelo que impusieron ha fracasado.”

En un país normal:¿Qué haría el Soberano y los políticos ante tal afirmación?. Mi respuesta

y la de la inmensa mayoría de venezolanos pedirían: “¡Renuncie! Queremos y exigimos

volver a la democracia y a la libertad .“

La Soberanía Educativa, es un derecho que asiste a todas las naciones del mundo y está

plasmada en nuestra Constitución. Es una necesidad tener un sistema educativo al servicio

de la gente y de nuestras necesidades económicas, sociales y culturales.

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, decía Nelson Mandela.

Siguiendo sus palabras y su legado, creo que la educación será la mejor herramienta para

crear la verdadera “República de Venezuela Descentralizada en lo Político, Económico,

Social, Judicial, Social, Educativo, Investigativo, etc… con un gobierno Central limitado a

sus funciones y en los Municipios y Estados se resuelvan los problemas de los ciudadanos”,

de forma que consigamos que todas las clases sociales tengan igualdad de oportunidades

para recibir una educación de calidad, superar las diferencias de clase y recuperar nuestra

identidad, la lengua, la cultura y los valores y virtudes de nuestra idiosincrasia sin igual en

el mundo. Creemos que ante el nuevo ciclo político que la inmensa mayoría del soberano

pueblo exige, es hora de ponernos de acuerdo en el horizonte común del nuevo sistema

educativo.

Tras años de trabajo e investígación, hemos realizado una propuesta integral que tiene

como objetivo el crear la Escuela Pública Venezolana Soberana en cada Estado, basado en

el discurso de D.Andrés Bello, descentralizando la educación y dando el poder a la

comunidad educativa de cada centro, para que sea ésta la que decida el proyecto

pedagógico del centro, llevando a la práctica la autonomía y abriendo espacios de

participación y decisión reales bajo la guía de la Universidad en cada Estado. Sería

responsabilidad de la administración pública estadal dotar de financiación suficiente a cada

centro. Nuestra propuesta está basada, entre otros, en los sistemas educativos innovadores y

disruptivos de Estonia y Finlandia, España, que presentaremos en próximos artículos.

Hablando claro, Lo que planteamos es un nuevo sistema público, formado por todas las

escuelas públicas, concertadas y libres con visión comunitaria. Quedarían fuera de este

modelo las escuelas elitistas y las que quieren seguir segregando.

Planteamos “Sembrar Ideas Innovadoras y Disruptivas para Construir Universidades

basadas en los Valores y Virtudes auténticamente venezolanos, Fundamentadas en las

Tecnologías del Siglo XXI”, en todos y cada uno de los Estados del País.”

“Si nos quieren pisotear como pueblo, tenemos que responder como pueblo. ”No será un

camino fácil, nunca lo ha sido.” Hago un llamado a los que quieren el cambio a analizar el

documento que haré públíco y –creó-, enriquecerá al país. Vamos a abrir un nuevo ciclo

político en la educación. ¿Qué le parece a Ud. esta idea?