PulsoEmpresarial Ingerir jugos, un paso más hacia la buena alimentación

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Centro de Longevidad Pritikin de Estados Unidos, recomendó aumentar la ingesta de frutas y verduras, para evitar la obesidad y diferentes enfermedades. De lograr esto, alrededor de 1.7 millones de vidas podrían salvarse, cada año.

Gayl Canfield, reconocida dietista y nutricionista de la institución, explicó que a muchas personas no les gusta realmente comer frutas ni vegetales, por lo que estas bebidas son buena opción para ello. “Un vaso de 236,5 mililitros de jugo de naranja, puede contener tantas calorías como cuatro de estas frutas medianas” destacó.

Entre su privilegiada composición, destacan: agua, azucares de fácil digestión, fibra, carbohidratos, vitaminas y minerales. Estos nutrientes contribuyen a mantener una buena figura, mejoran el sistema inmunológico, depuran el organismo, hidratan la piel y reducen la probabilidad de sufrir estreñimiento, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

¿Cuánto debe consumirse?

De acuerdo con los especialistas, lo ideal sería ingerir tres vasos de jugo semanalmente. En el caso de las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, se recomienda agregar 3 vasos a la dosis.

