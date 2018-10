Fedecámaras: Situación para diciembre se vislumbra compleja #22Oct

La falta de producción nacional y el creciente proceso inflacionario son las principales razones por las que la situación económica en Venezuela se vislumbra compleja para el próximo mes de diciembre, así lo da a conocer el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.

“No hay importaciones de los insumos que se consumen en las festividades decembrinas, el poder adquisitivo está muy afectado y hay productos básicos que escasearan como la harina de maíz precocida”, expresó el economista en una entrevista radial para la cadena Unión Radio.

Expresó que “el gobierno monopoliza la importación de maíz blanco, la cosecha nacional está siendo sumamente muy mermada apenas se sembró 25 % del área cultivable y la última importación llegó en septiembre, pero con cantidades muy bajas para los requerimientos del consumidor”.

Estas declaraciones fueron dadas a propósito del reciente anuncios hechos en materia económica en el que se reemplazó el dólar con el euro para todas las operaciones cambiarias en el país. Ante este nuevo procedimiento, Larrazábal aseguró que “no es suficiente”.

““Son anuncios que no van al fondo de del problema, no atacan las raíces de la crisis hiperinflacionaria, no atacan las raíces de la baja producción, toman decisiones con un enfoque estrictamente ideológico (…) Esa medida no va a cambiar el sistema monetario internacional y lo que hace es volver más costosas las transacciones, si llegas a conseguir euros, que es muy complicado, y hay que transferirlos a un proveedor eso va a tener una comisión de entre 3 y 5 %”.