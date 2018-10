Gustavo Mujica: ID llama a luchar contra imposiciópn de nueva Constitución #22Oct

Un llamado a la población a unirse y luchar contra la imposición de la denominada Constitución de la dominación, la cual es redactada tras bastidores pro algunos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la vez que recordaron los males que han causado los ya 20 años de Gobierno de Chávez y Maduro llevando al país al caos provocando una de las migraciones más grandes en la historia de América Latina.

Gustavo Mujica, coordinador General de Izquierda Democrática, explicó que los venezolanos tienen por delante pocas opciones: O nos unimos todos, insistiendo los que nos quedamos en el país Chavistas y no chavista, trabajadores, profesionales, hombres y mujeres, estudiantes, los que se asumen ciudadanos libres, democráticos.

“Si nos despertamos y nos organizamos como se pueda o como se le ocurra a cada quien, pero en una sola dirección, la de salvar al país de este régimen despiadado, para recupera y reconstruir el modo de vida democrático y le decimos no es no a la Constitucion socialista, copiada de la cubana. Y la otra opción, que no existe, es rendirnos y dejar que se cojan el país”, afirmó.

Acusó que para el Gobierno de Maduro los venezolanos solo importan, si sirven a sus intereses particulares, por eso le entregan el país, sus riquezas, sus recursos mineros y petroleros a los chinos, Rusos, a Cubanos y trasnacionales. Razón principal por la cual pretenden eliminar la actual Constitución. “Violada y burlada por ellos una y mil veces, por cierto la misma carta magna heredada de su comandante eterno que hoy les molesta y quieren sustituirla por otra a su medida”.

Mujica recordó que la historia de Venezuela demuestra que el Gobierno más largo de los siglos anteriores fue del de Juan Vicente Gómez que duro 27 años, el segundo más largo es este de la Revolución Bolivariana, cuenta ya con 20 años y pretenden gobernar hasta el 2025. “En estos años ingresaron al país la mayor suma de divisas proveniente de la renta petrolera, además se incurrió en el más grande endeudamiento de la historia del país y en este mismo tiempo aumento súbitamente el gasto público y la corrupción, incluida PDVSA que según los expertos está en una quiebra técnica y financiera”.

El ex concejal desmintió a la propaganda oficial que difunde a Venezuela como el país con la mayor suma de seguridad social, estabilidad política y económica y de felicidad según el oficialismo, pero la realidad es la que vive el pueblo diariamente, soportando la mayor inflación del mundo, la moneda más devaluada en 20 años, el desabastecimiento y hoy los precios son inaccesible en la mayoría de los alimentos, medicinas, servicios y bienes en general.

“El resultado lógico es que estamos pasando hambre y desnutrición, sobre todo los niños y los ancianos presenta cifras alarmantes; Hoy la gente se muere más por hambre y falta de medicamento que en otros tiempos, además de la crisis de los sistema de salud, del transporte, del agua potable, de la energía eléctrica, todo nos muestra un país colapsado, sin oportunidades de empleo, dolorosamente arruinado, sin presente y sin futuro”, sentenció.

Señaló que como resultado de todo lo anterior aparece históricamente un nuevo fenómeno social, la migración a gran escala, en el pasado ocurrió en otros continentes, pero en estos casos por desastre naturales o por las guerras, pero de aquí se han ido millones de venezolanos, profesionales, técnicos, obreros, hombres y mujeres del pueblo, jóvenes que sienten que en su patria no hay futuro. “Están huyendo del horror y el caos de su propio país, ese es el señalamiento social y humano más contundente de un pueblo que expresa de esa manera, con su propio riesgo y el de su familia la terrible situación que hoy vivimos”, precisó Mujica.